О том, какими будут цены на проезд в городском транспорте, высказался в телеинтервью руководитель МАРТ.

Алексей Богданов, глава МАРТ в «Сегодня этот вопрос рассматривается, — рассказалглава МАРТ в интервью на СТВ 1 января. — Прогнозируется, что в зависимости от развития экономической ситуации мы не будем повышать эти параметры. Но, даже если случится какое-то повышение, оно будет небольшое и граждане этого особо не почувствуют». В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышалась в апреле 2022 года, тогда цена поднялась на 10 копеек.