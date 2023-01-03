Со 2 января 2023 года электронные обращения можно подавать только через единую государственную республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, сообщила БЕЛТА.

Ответы и уведомления на обращение заявитель тоже получит через данную систему. Хотя, по его желанию, ответ может быть направлен и в письменном виде.

Не нужно искать отдельный сайт

«По сути, вместо необходимости заполнения специализированной формы на каждом интернет-сайте государственного органа или иной государственной организации заявителю предоставляется единый интерфейс для оформления электронного обращения и его подачи в любую организацию, подключенную к системе учета и обработки обращений. После его отправки система учета и обработки обращений позволяет настроить получение мгновенного онлайн или SMS-уведомления о том, на какой стадии рассмотрения находится электронное обращение. При этом вся информация о поданных электронных обращениях и полученных на них ответах (уведомлениях) будет доступна заявителю в одном месте посредством личного электронного кабинета в системе», — рассказали в Минсвязи.

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Как получить доступ к единой системе

Доступ к системе учета и обработки обращений будет организован по адресу: https://обращения.бел. Для подачи электронного обращения заявителю необходимо идентифицироваться и авторизоваться в системе. Для этого используется логин и пароль, сформированные ими в процессе регистрации в системе. При этом предусматривается обязательное подтверждение факта регистрации по номеру мобильного телефона, учетной записи национальной почтовой электронной системы, которую можно получить в любом отделении почтовой связи или сертификата открытого ключа либо ID-карты при их наличии.

Для юридических лиц при прохождении процедур идентификации в системе предусматривается использование только сертификата открытого ключа либо ID-карты, принадлежащей руководителю или лицу, уполномоченному подписывать обращения.

После идентификации и аутентификации заявителя в системе учета и обработки обращений ему предоставляется функционал, позволяющий подать электронное обращение.