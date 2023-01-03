По состоянию на утро, 3 января, у белорусских магазинов продолжаются проблемы с кассовым оборудованием. Они начались вчера, 2 января, из-за сбоя. Из-за чего произошёл сбой – информации пока нет. Части пострадавших сетей уже удалось восстановить работу.

Как пишет OfficeLife, частично восстановили работу заправки «Белоруснефти» (в Минске работают все объекты, их сбой не затронул). В сети «Евроопт» сообщили, что кассы заработали ещё не во всех магазинах, и предложили уточнять в конкретном объекте.

С техническими проблемами столкнулись 2 января сети «Остров чистоты и вкуса», «Ома», «Материк», «Евроопт», «Белоруснефть» и другие.