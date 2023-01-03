В 2023 году содержать собак беларусам станет дороже из-за изменения размера налога. За четвероногого друга теперь придётся заплатить 11,1 рублей вместо 9,3. За потенциально опасную породу собаки — 55,5 рублей вместо 46,5.
Кстати, прежде чем уплатить налог за собаку, её нужно зарегистрировать. Для этого необходимо обратиться в ЖЭУ по месту жительства. Для регистрации нужен паспорт владельца и питомца, если есть. Хозяева особо опасных пород должны документально подтвердить, что прошли курсы и умеют обращаться с питомцем.
От уплаты налога за владение собаками освобождаются:
- владельцы щенков младше трех месяцев;
- инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;
- граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки.
Напомним, что налог на собак уплачивается 4 раза за год:
- за I квартал – до 27 апреля;
- за II квартал – до 27 июля;
- за III квартал – до 27 октября;
- за IV квартал – до 27 января.