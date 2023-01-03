В 2023 году содержать собак беларусам станет дороже из-за изменения размера налога. За четвероногого друга теперь придётся заплатить 11,1 рублей вместо 9,3. За потенциально опасную породу собаки — 55,5 рублей вместо 46,5.

Кстати, прежде чем уплатить налог за собаку, её нужно зарегистрировать. Для этого необходимо обратиться в ЖЭУ по месту жительства. Для регистрации нужен паспорт владельца и питомца, если есть. Хозяева особо опасных пород должны документально подтвердить, что прошли курсы и умеют обращаться с питомцем.

От уплаты налога за владение собаками освобождаются:

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владельцы щенков младше трех месяцев;

инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки.

Напомним, что налог на собак уплачивается 4 раза за год: