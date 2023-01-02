По итогам 2021 года уровень вовлечённости женщин в предпринимательство составляет 32%, рассказала Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Минэкономики.

Учитываются коммерческие организации, в которых женщины выполняют управленческие функции и принимают ключевые бизнес-решения, индивидуальные предпринимательницы, самозанятые и ремесленницы.

Более 86% женщин-предпринимателей работают в сфере услуг, передаёт БелТА.

Это консалтинг, реклама и маркетинг, индустрия красоты, туризм, внешкольное дополнительное образование, дизайн интерьеров и пошив одежды. Всё больше женщин работают в грузоперевозках, промышленном производстве и IТ.

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По словам Русинович, среднестатистическая белорусская бизнесвумен — это горожанка в возрасте от 25 до 49 лет, с высшим или профессионально-техническим образованием, без детей или воспитывающая одного ребёнка.