Сколько человек гуляли в новогоднюю ночь возле главной ёлки Слуцка

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в ночь на 1 января на территории Минской области праздничные новогодние мероприятия прошли 349 местах.

Более масштабные, по информации УВД, гуляния на центральных площадях прошли в 13 регионах: в Борисовском, Вилейском, Жодинском, Клецком, Копыльском, Молодечненском. Мядельском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Столбцовском, Узденском.

Сотрудники органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме. Административные правонарушения, преступления и другие происшествия, в том числе факты травматизма в местах проведения массовых мероприятий, не зафиксированы.

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По наблюдениям корреспондентов «Кур’ера», в Слуцке к окончанию праздничной дискотеки в 3.00 непосредственно у городской ёлки отдыхали около 70 случчан.

В новогоднюю ночь случчане предпочитали находиться дома или ходили в гости к друзьям или родственникам.