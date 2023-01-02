Слуцк, пляж в 11-м городке, утро, 2 января.

В Слуцке сейчас тепло …+7. Такая погода держалась несколько дней (шли и дожди), потому льда на реке нет и рыбаки вынуждены рыбачить не на плавающих льдинах, а на берегу.