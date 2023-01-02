Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно.

Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Свыше 70 городов синеокой, сотни деревней, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. В седьмом выпуске мы расскажем о «белорусской Венеции», самом крутом поезде и Дне белорусской письменности.

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Представьте, что вы увидели оброненную и забытую неким человеком банкноту. Какими будут ваши действия? Поднимите деньги, осторожно оглянувшись по сторонам в надежде, что владелец давно ушёл и забыл о пропаже?

В сентябре я оказался в положении неожиданно обнаружившего потрясающий поезд, оформленный в виде цитат классиков белорусской литературы вместе с их фотографиями.

Я слышал, что в Добруше 3-4 сентября этого года должен состояться День белорусской письменности. Как раз в это время я волею судьбы оказался в Гомеле и обладал свободным временем. Выходной, самый необычный поезд, новый город, праздник – что ещё надо, чтобы отправиться в путешествие?

Расстояние от Гомеля до Добруша примерно такое же, как от Слуцка до Солигорска. В кои-то веки Добруш стал важнее Гомеля. Хоть на несколько дней всё внимание было приковано именно к городу, известному своей бумажной фабрикой.

Впрочем, не только школьники, каждый день исписывающие тетради производства города Добруш, могли слышать о небольшом городе Гомельской области. Известен он также как «белорусская Венеция». Всё дело в том, что в Добруше находится сразу 13 мостов. Действительно, сложно пройти даже 10 минут, чтобы не встретить новый мост.

Но вернёмся к необычному поезду. Когда заходишь в вагон, украшенный интересными цитатами писателей, как-то внутренне хочешь, чтобы поездка продолжалась подольше. Однако время проходит как одно мгновение. Правда, и за это мгновение успеваешь подметить, что далеко не всем интересно необычное оформление и праздник письменности.

Так, рядом сидевшие парни думали совсем о другом. Они горячо обсуждали, как весело провести предстоящий вечер, как вернуться поздней ночью и строили планы по охмурению новых подруг. Другие соседи пенсионного возраста были заняты обсуждением своих насущных проблем, касавшихся сбора урожая. Да и ладно, будем надеяться, наслаждение от крутого дизайна поезда они получили и просто не посчитали нужным поделиться об этом со своими собеседниками.

Как оказалось, непосредственно на праздник из поезда ехало не так много людей. Ведь все уже были там, всё-таки дело было после обеда. Само мероприятие вышло по-настоящему уютным, при этом с внушительным количеством зрителей.

Как всегда, меньше слов — больше фото.

Необычный порезд

Вокзал

Сам город и атмосфера на празднике Дня письменности