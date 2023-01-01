Белорусы стали разводиться чаще: процент разводов к числу зарегистрированных браков растёт. И 67% гражданских дел, которые рассматривают белорусские суды, касаются именно вопросов расторжения брака. В прошлом году таких было 63%, сообщает БелТА со ссылкой на судью Верховного суда Веру Кругову.

По словам Круговой, примерно 70% разводов инициируют женщины.

Пик разводов приходится на 35–45 лет (в таком возрасте были 70% разводившихся супругов).

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Чаще всего разводиться приходят супруги после 5–10 лет семейной жизни: белорусские судьи предполагают, что это один из самых критичных периодов совместной жизни.

Вера Кругова напомнила, что в Беларуси появились новые возможности для урегулирования при разводе имущественных и неимущественных вопросов во внесудебном порядке.

Помимо брачного договора, заключение которого стало возможным с принятием в 1999 году Кодекса о браке и семье, сейчас супруги вправе во внесудебном порядке заключить соглашение о детях. Если раньше это было возможно только в суде при расторжении брака, то теперь это можно сделать в нотариальной конторе.

Ещё одна новация брачно-семейного законодательства — соглашение о разделе имущества, оно также может быть заключено супругами во внесудебном порядке. Кроме того, супруги могут получить нотариально удостоверенное свидетельство о праве на доли в общей совместной собственности.

Суды должны учитывать наличие таких соглашений при разрешении имущественных споров, споров о детях, о содержании другого супруга.