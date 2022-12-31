Владимир Гога поздравил жителей Случчины. Что важного он сказал – прочитайте!

Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, поздравил жителей Слуцка и района с наступающих Новым годом.

Обращаясь к случчанам, он обратился к событиям 2022-го: «В Год исторической памяти мы, как никогда, осознали, что наши личные достижения, планы, мечты неотделимы от страны. В 2022 году на наших глазах происходила невиданная консолидация общества, менялись оценки, уходили в прошлое стереотипы, рождался новый взгляд на современную действительность и наше место в мировом политическом пространстве. Значимым для каждого из нас стало вступление в силу обновленной Конституции Республики Беларусь».

Владимир Гога отметил, что благодаря труду аграриев Слуцкий район

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в лидерах по валовому производству зерновых и зернобобовых культур – первое место

в области и третье – в республике,

по производству кукурузы на зерно – третье место в области,

по сбору льна – первое место в области.

получен рекордный урожай маслосемян рапса – первое место в области и второй результат в стране.

«Девять лет мы уверенно держим лидирующие позиции в молочной отрасли, и 2022 год не стал исключением: район вышел на первое место в области и третье в республике по валовому производству молока».

Также председатель обратил внимание на то, что был обеспечен прирост по таким основным позициям как

промышленное производство,

экспорт товаров,

объём строительно-монтажных работ

инвестиций в основной капитал.

Отдельно были отмечены следующие факты:

были введены в эксплуатацию 3 станции обезжелезивания воды;

завершено строительство двух многоквартирных жилых домов;

102 многодетные семьи улучшили свои жилищные условия.

уделено модернизации учреждений здравоохранения, образования, культуры, поддержке социальной сферы.

«18 юных случчан премированы Специальными фондами Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и талантливой молодежи. Наши ребята призеры областных, республиканских и международных соревнований».

помощь людям как смысл жизни выбрали 250 юношей и девушек района.

помощь людям как смысл жизни выбрали 250 юношей и девушек района. высокая гражданская активность и деятельное милосердие ребят из отряда «Добрые Сердца» средней школы №11 позволили им стать лучшими в Минской области по итогам конкурса «Волонтер года-2022» в номинации «Лучший волонтерский отряд» среди учащихся учреждений общего среднего образования.

«Дорогие друзья!

Примите искренние, сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!

Мы любим эти праздники за многолетние и красивые традиции, за теплоту встреч с близкими и родными людьми, за идеи милосердия и чувство единения, которые они нам дарят.

Каждый новый год приходит, как еще ничем не тронутая возможность. Но я убежден, что наступающий год для всех нас станет знаковым, ведь Слуцк обретет почетный статус «Культурной столицы Беларуси». Это поможет нам воплотить в жизнь новые идеи по развитию культурного пространства и стать центром сосредоточения фестивальной культуры.

Встречая Новый год, мы, конечно, верим, что он откроет новые возможности, надеемся на удачу. Но каждый из нас понимает, что благополучие и успех не приходят сами по себе: они достигаются в результате напряженного труда. Из этих достижений и складывается судьба отдельного человека, семьи и Родины. Каким будет 2023 год, зависит только от нас. И сделать нашу Слутчину процветающей мы можем только вместе.

Пусть добрые надежды, которые объединяют всех в канун праздника, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания! С Новым годом! С Новым счастьем! С Рождеством!», — обратился к случчанам Владимир Гога. Об этом пишет «Слуцкий край».