Владимир Гога поздравил жителей Случчины. Что важного он сказал – прочитайте!

Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, поздравил жителей Слуцка и района с наступающих Новым годом.
Обращаясь к случчанам, он обратился к событиям 2022-го: «В Год исторической памяти мы, как никогда, осознали, что наши личные достижения, планы, мечты неотделимы от страны. В 2022 году на наших глазах происходила невиданная консолидация общества, менялись оценки, уходили в прошлое стереотипы, рождался новый взгляд на современную действительность и наше место в мировом политическом пространстве. Значимым для каждого из нас стало вступление в силу обновленной Конституции Республики Беларусь».
Владимир Гога отметил, что благодаря труду аграриев Слуцкий район
- в лидерах по валовому производству зерновых и зернобобовых культур – первое место
- в области и третье – в республике,
- по производству кукурузы на зерно – третье место в области,
- по сбору льна – первое место в области.
- получен рекордный урожай маслосемян рапса – первое место в области и второй результат в стране.
«Девять лет мы уверенно держим лидирующие позиции в молочной отрасли, и 2022 год не стал исключением: район вышел на первое место в области и третье в республике по валовому производству молока».
Также председатель обратил внимание на то, что был обеспечен прирост по таким основным позициям как
- промышленное производство,
- экспорт товаров,
- объём строительно-монтажных работ
- инвестиций в основной капитал.
Отдельно были отмечены следующие факты:
- были введены в эксплуатацию 3 станции обезжелезивания воды;
- завершено строительство двух многоквартирных жилых домов;
- 102 многодетные семьи улучшили свои жилищные условия.
- уделено модернизации учреждений здравоохранения, образования, культуры, поддержке социальной сферы.
- «18 юных случчан премированы Специальными фондами Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и талантливой молодежи. Наши ребята призеры областных, республиканских и международных соревнований».
помощь людям как смысл жизни выбрали 250 юношей и девушек района.
- высокая гражданская активность и деятельное милосердие ребят из отряда «Добрые Сердца» средней школы №11 позволили им стать лучшими в Минской области по итогам конкурса «Волонтер года-2022» в номинации «Лучший волонтерский отряд» среди учащихся учреждений общего среднего образования.
«Дорогие друзья!
Примите искренние, сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Мы любим эти праздники за многолетние и красивые традиции, за теплоту встреч с близкими и родными людьми, за идеи милосердия и чувство единения, которые они нам дарят.
Каждый новый год приходит, как еще ничем не тронутая возможность. Но я убежден, что наступающий год для всех нас станет знаковым, ведь Слуцк обретет почетный статус «Культурной столицы Беларуси». Это поможет нам воплотить в жизнь новые идеи по развитию культурного пространства и стать центром сосредоточения фестивальной культуры.
Встречая Новый год, мы, конечно, верим, что он откроет новые возможности, надеемся на удачу. Но каждый из нас понимает, что благополучие и успех не приходят сами по себе: они достигаются в результате напряженного труда. Из этих достижений и складывается судьба отдельного человека, семьи и Родины. Каким будет 2023 год, зависит только от нас. И сделать нашу Слутчину процветающей мы можем только вместе.
Пусть добрые надежды, которые объединяют всех в канун праздника, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания! С Новым годом! С Новым счастьем! С Рождеством!», — обратился к случчанам Владимир Гога. Об этом пишет «Слуцкий край».