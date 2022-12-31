Дед Мороз и Слуцк. Какой сюрприз его ждал в городе

Шёл дождь. Обычный предновогодний дождь в Слуцке. Люди на улицах плевались и месили кашу из грязи, тающего снега и воды. Кто-то падал, поскользнувшись на льду, спрятавшемуся в глубинах нечищенного тротуара…

Винить было уже некого.

Дед Мороз подлетал к Слуцку. К тому самому Слуцку, который существует параллельно. Не в том смысле, что вы в нём не живёте, а тот, который вы, возможно за повседневной суетой не замечаете.

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Подлетая к городу (если, конечно, понятие, как подлетал применим к Деду Морозу) он увидел огромный купол желаний случчан, укрывавший город, словно искрящаяся сфера. «Ох, эта работа исполнять», — думал Дедушка, перемещаясь со скоростью 2400 метров в секунду.

И когда он окунулся в этот купол детских и (не смейтесь) взрослых желаний, его ждал сюрприз.

Куда делись желания денег? Машин? Любовных утех и iPhone 14? Где традиционные «счастья, здоровья, любви?». Где «хлеба и зрелищ?» Где большая зарплата, чарка и шкварка? В этом искрящемся куполе желаний они мелькали лишь отдельными точками.

Он, конечно, удивился чёрной, но тонкой пелене пожеланий смерти и красноватой пелене пожеланий победы кого-то над кем-то. А потом окунулся в искрящееся море одного желания тысяч людей: «Мирного неба над головой». Он оглядывался в разные концы города, видел сёла. И везде видел одно и то же пожелание: «Мирного неба над головой».

— Снегурочка, ты видишь это? — спросил он у своей напарницы.

— Вижу, Дедушка, вижу, — ответила та.

Это было совсем не похоже на пёстрое оливье желаний прошлых лет с миллионом ингридиентов. Это было одно простое блюдо желаний, как кастрюля свежесваренной картошки, от которой исходил ароматный пар: «Мирного неба над головой».

На минуту Дед Мороз словил флэшбэки своего прошлого. Тех времён, когда он был вовсе не Дедом Морозом, а древним белорусским Зюзей – суровым, босым, одиноким и приносящим только стужу. Тех времён, когда местных людей терзали со всех сторон и эти люди хотели не сказки, а просто мира. А ещё – флэшбэки тех времён почти вековой давности Большой и Страшной Войны.

Дед Мороз увидел улицу Анастасии Слуцкой, и дом №12. Он увидел своего старого приятеля, который верил в него до сих пор. Дворовый пьяница Бэрка плёлся по двору домой. Мужчина был уже под градусом и нёс в модном «шопере» очередную бутылочку водки из «Крышталя».

Когда Бэрка говорил своим приятелям, что каждый год видит Деда Мороза и даже общается с ним, те, конечно же, считали, что Бэрка регулярно ловит «новогоднюю белочку». Иногда они списывали его причуды и на контузию, которую Бэрка получил в Афганистане, где был военным хирургом и попал в переделку, спасая солдат.

— Опять ты! – остановился Бэрка, увидев приятеля Деда. – Привет, Снегурка.

— Опять я. Ты что, всех заразил своим желанием?

Только Дед Мороз со Снегурочкой знали, что Бэрка, хлебнувший войны больше, чем водки (а пил он, как бог), каждый год желал мирного неба над головой.

— Нет, Деда, нет. Ты просто исполни это… Через год поговорим.

После чего обычно словоохотливый Бэрка накинул на плечо «шопер» и не оглядываясь направился к подъезду…

Дед Мороз принялся за работу…