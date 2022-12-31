В четверг, 29 декабря, не стало Натальи Белогрудовой, российской журналистки, медиаменеджера. Вы, как читатели «Кур’ера», наверняка не знали, кто она, но точно ощутили результаты нашего общения с ней.

Так случается, что обычный деловой контакт с коллегой не просто из другого белорусского издания, а из другой страны, перерастает в дружеское общение и помогает и издателям, и читателям. В этом дружеском общении Наталья показала, как можно спокойно написать коллеге в Мурманск, Пермь, в Москву или Питер и попросить помощи в решении какого-то вопроса. Она доходчиво показала, что читатели изданий в России живут такими же проблемами и радостями, как и в Беларуси. Убедила, что можно и нужно помогать друг другу – идеями, советами, контактами. Она на практике подтвердила, что совместный журналистский опыт помогает делать свою работу для этих людей – белорусов и россиян – лучше. Наталья Белогрудова показала, что так общаться – это просто, что помощь друг другу – это именно то, что нужно любому сообществу. Не только журналистскому.

Наталья не только вдохновляла, но и на практике всегда спешила помочь журналистам подходить к работе очень системно, строить реалистичные творческие планы, направлять вдохновение в русло результата.

Ещё и в последние месяцы этого года, несмотря на своё ухудшающееся самочувствие, она сама писала и спрашивала, чем сейчас живет «Кур’ер», чем может помочь. Наталья никогда не жаловалась на трудности, всегда выделялась жизнерадостностью, отзывчивостью, доброжелательностью, приветливостью. Это был Человек твёрдого характера, но умеющий сопереживать и помогать друзьям и коллегам. Человек, умеющий словом убеждать и вдохновлять. Эта хрупкая молодая женщина была способна тянуть на себе такой груз дел, который не под силу сильнейшим.

Нам очень больно говорить о Наталье Белогрудовой в прошлом времени. Мы потеряли очень хорошего и надежного друга и учителя.

Наши соболезнования её родным, близким и всем, кто её знал и кому она помогла так, как мало кто способен помочь в этой жизни.