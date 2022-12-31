Люди слова и дела по версии «Кур’ера». 2022-й год

В уходящем году «Kур’ер» написал о более чем 200 жителях региона. Наши герои – простые люди, чьи дела, поступки, истории способны удивлять и вдохновлять. Под занавес 2022 года в своём традиционном обзоре мы решили вспомнить героев газетных публикаций, которые своими делами и достижениями заслуживают уважения случчан и по праву могут носить звание «Человек года».

Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого Совета депутатов

На посту председателя районного Совета депутатов Наталья Овсянникова пять лет. Многие случчане знают её по встречам в сёлах района, куда она выезжала для обсуждения различных вопросов. Председатель райсовета депутатов доступна горожанам и сельчанам по телефону, частый гость на мероприятиях и в трудовых коллективах. Но «Кур’ер» выделил её из общего числа руководителей за подход в решении проблем, с которыми обращались читатели в нашу редакцию. По просьбе газеты Наталья Овсянникова не только давала компе­тентные ответы по возникающим у случчан вопро­сам, а и сама инициировала решение многих из них. После публикаций на страницах «Кур’ера» некоторые проблемы наших читателей решались за день-два, а то и в течение нескольких часов.

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Владимир Горбенко, председатель Бокшицкого сельского исполкома

В этом году «Кур’ер» побывал в Бокшицком сельсовете и своими глазами увидел, что можно сделать даже в малых населённых пунктах, если объединиться. Именно такую ставку на объединение людей и представителей власти делает в своей работе Владимир Горбенко. Вместе с жителями сельсовета он участвует в благоустройстве деревень. Благодаря в том числе и Владимиру Викторовичу в деревне Городище удалось создать музей. Он нашёл средства на строительство и оборудование детских игровых площадок в Заполье и Бокшицах. В мае 2022-го рядом с уже созданной игровой площадкой в деревне Городище появилась и футбольная. На это понадобилось два субботника и помощь местных жителей.

Галина Грак, староста деревни Городище Слуцкого района

Ещё при предыдущей старосте Галина Грак вместе с односельчанами начала участвовать в благоустройстве родного Городища. А уже во времена личного «руководства» в местном парке было построено футбольное поле. Староста сама ухаживает за парком и туевой аллеей, которую высадили жители деревни в честь своих матерей.

Галина Грак продолжает дело своей предшественницы Евгении Сытько и организует жителей деревни для добрых дел: субботников, работ по благоустройству, сбору денег для нужд деревни. Она собственным примером показывает, как можно улучшать жизнь в деревне общими силами.

Николай Лашкевич, заведующий отделением общей врачебной практики №2 Слуцкой ЦРБ

У Николая Лашкевича в этом году юбилей – 10 лет врачебной деятельности в Слуцке.

Главным в своей рабо­те он считает принцип «не навреди». «Для меня важно выслушать пациента, опросить. Иногда вроде бы незначительная жалоба может скрывать в себе большие проблемы», — говорит доктор. Профессионализм и внимание к боль­ным не остались незамеченными. Пожалуй, самое большое количество благодарностей от случчан и в нашу газету, и в другие местные издания в этом году были именно врачу Лашкевичу. Вот одно из многих. Екатерина Хамицевич: «Николай Владимирович – очень внимательный, грамотный врач. Он знает всех своих пациентов, к нему стремятся попасть больные из других участков. При встрече на улице он всегда поинтересуется состоя­нием здоровья. Это врач по призванию!»

Алёна Аль-Тани, активный читатель и партнёр газеты «Кур’ер»

Об Алёне мы впервые рассказали в марте 2020 года. Тогда она попала во внимание благодаря тому, что раздавала девушкам тюльпаны 8 Марта.

Алёна регулярно оказывает поддержку самой газете «Кур’ер». Например, она не раз подписывала наших читателей на печатную газету. И, по её словам, она делает это для того, чтобы помочь людям старшего поколения, у которых нет интернета, получить информацию не только из телевизора. По мнению Алёны Аль-Тани, «Кур’ер» публикует достаточно объективную информацию.

А ещё второй год подряд Алёна выступает партнёром новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Благодаря помощи наших партнёров редакция газеты делает крутой праздник для детей: дарит им подарки из списка желаний, организовывает сладкий стол и детскую вечеринку.

Владимир Ганненко, пенсионер, работал на Слуцком сахарорафинадном комбинате

Владимир Ганненко сейчас на пенсии. Живёт в коттеджном посёлке в микрорайоне «Сахарный». Как и многие его соседи, Владимир Иванович засаживает на участке огород. В этом году в Слуцке заметно активизировались огородные воры, которые собирали чужой урожай без спроса. На них жаловались жители 11-го и 12-го городков. Да и «сахарники» несли убытки от ночных визитёров. Чтобы застать воров с поличным, Владимир Ганненко с соседями организовали ночную вахту. Выслеживали злоумышленников долго, заступая в караулы по очереди. В одно из таких «дежурств», 23 июля, Владимир и задержал огородного расхи­тителя — 38-летнего рецидивиста. Он передал его милиции. Замначальника Слуцкого РОВД выразил Владимиру Ганненко благодарность.

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