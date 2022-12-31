Житель Эдинбурга купил на сайте eBay картину за £40 (около $49), которая оказалась натюрмортом известной финской художницы Хелен Шерфбек. В итоге полотно ушло с молотка за £130 тыс. (примерно $158 тыс.), пишет Office Life ссылаясь на газету The Times.

Картину покупали как элемент декора, даже не подозревая, чьей кисти она принадлежит. Но по фотографии натюрморта, выложенной покупателем в соцсеть, пользователи определили, что перед ними работа финской художницы Хелен Шерфбек «Белые розы в бокале».

Позже эту информацию подтвердили и эксперты аукционного дома Bonhams. По их словам, натюрморт написан в конце 1880-х.

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Хелен Шерфбек — художница-модернистка шведского происхождения. Самая известная ее работа «Танцевальные туфли» нашла покупателя за £3 млн (около $3,6 млн).