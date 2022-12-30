За что случчане благодарят сотрудников редакции «Кур'ера»

Накануне праздника наши постоянные читатели поздравляют сотрудников редакции «Кур’ера» с Новым Годом, благодарят за внимание к их обращениям. Мы благодарим всех вас за поздравления, желаем всем здоровья, мира и добра!

Вот что написала нам накануне праздников случчанка Инна Владимировна: «Уважаемая редакция! Спасибо за ваш труд, за то, что не остаетесь равнодушными к проблемам и заботам людей.

Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем вам дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья вам и всем вашим близким, и всех благ!

Ваши благодарные читатели».