Предметы ушедшей эпохи, легендарная техника и известные советские торговые марки — «Спутник» сделал подборку того, что производили в СССР.

30 декабря считается датой образования Союза Советских Социалистических Республик, в этот день в 2022 году договор об образовании СССР был одобрен на Всесоюзном Съезде нового государства.

К 100-летию образования СССР мы решили вспомнить, какие предметы окружали советского человека в разные годы существования Союза. Радиоприёмники и пылесосы, часы и холодильники — многие вспомнят эти товары времен СССР.

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  1. Кассетный магнитофон «Скиф-302». Макеевский завод «Скиф». Город Макеевка. Украинская ССР.
Кассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф". Город Макеевка. Украинская ССР.
Фото с сайта «Спутник»

 

2. Бригада Александра Гуслякова на сборке телевизоров на Львовском производственном объединении «Электрон».

Бригада Александра Гуслякова на сборке телевизоров на Львовском производственном объединении «Электрон».

3. Автоматы по продаже газированной воды на экспозиции «Музея СССР» в открывшемся «Музейном Центре» Олимпийского парка Сочи.

Автоматы по продаже газированной воды на экспозиции «Музея СССР» в открывшемся «Музейном Центре» Олимпийского парка Сочи.

4. Вильнюсский завод электросварочного оборудования. Пылесосы «Аудра» готовы к отправке потребителям.

Вильнюсский завод электросварочного оборудования. Пылесосы «Аудра» готовы к отправке потребителям.

5. Работница цеха готовой продукции показывает изделия Минского часового завода. Белорусская ССР.

Работница цеха готовой продукции показывает изделия Минского часового завода. Белорусская ССР.

6. Модель демонстрирует на мотоцикле «Ява» спортивный костюм, сшитый в городе Алма-Ате на трикотажной фирме имени Дзержинского.

Модель демонстрирует на мотоцикле «Ява» спортивный костюм, сшитый в городе Алма-Ате на трикотажной фирме имени Дзержинского.

7. Стиральная машина «Рига» в московской квартире.

Стиральная машина «Рига» в московской квартире.

8. Львовское обувное объединение «Прогресс». Художник-модельер Нина Звягина со своими моделями.

Львовское обувное объединение «Прогресс». Художник-модельер Нина Звягина со своими моделями.
9. Технологи сборочного цеха Минского радиозавода проверяют работу радиоприемников «Океан-203».
Технологи сборочного цеха Минского радиозавода проверяют работу радиоприемников «Океан-203».
10. Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете.
Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете.
11. Квадрофонический катушечный магнитофон «Юпитер-Квадро».
Квадрофонический катушечный магнитофон «Юпитер-Квадро».
12. Кассеты завода «Квант».
Кассеты завода "Квант".
13. Сотрудница Минского завода бытовых холодильников демонстрирует холодильник «Минск-7».
Сотрудница Минского завода бытовых холодильников демонстрирует холодильник "Минск-7".
14. Радиоприёмник Selena B215, произведённый Минским радиозаводом имени Ленина (ныне «Горизонт»), Белорусская ССР.
Радиоприёмник Selena B215, произведенный Минским радиозаводом имени Ленина (ныне «Горизонт»), Белорусская ССР.
15. Фотоаппарат «Зенит-6» с объективом-трансфокатором «Рубин-1».
Фотоаппарат «Зенит-6» с объективом-трансфокатором «Рубин-1».
16. Игрушки Эстонской ССР.
Игрушки Эстонской ССР.
17. Грузинская ССР. Грузовики марки КАЗ-608 «Колхида» Кутаисского автомобильного завода имени С.К.Орджоникидзе (недействующий).
Грузинская ССР. Грузовики марки КАЗ-608 "Колхида" Кутаисского автомобильного завода имени С.К.Орджоникидзе (недействующий).
18. Автобус ЛАЗ-697Н, выпущенный на Львовском автобусном заводе.
Автобус ЛАЗ-697Н, выпущенный на Львовском автобусном заводе.
19. «БелАЗы» на ВДНХ БССР (Белорусский автомобильный завод, город Жодино).
"БелАЗы" на ВДНХ БССР (Белорусский автомобильный завод, город Жодино).
20. Советский автобус УАЗ-452 В, выпускаемый с 1965-го года Ульяновским автомобильным заводом.
Советский автобус УАЗ-452 В, выпускаемый с 1965-го года Ульяновским автомобильным заводом.