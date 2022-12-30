Предметы ушедшей эпохи, легендарная техника и известные советские торговые марки — «Спутник» сделал подборку того, что производили в СССР.
30 декабря считается датой образования Союза Советских Социалистических Республик, в этот день в 2022 году договор об образовании СССР был одобрен на Всесоюзном Съезде нового государства.
К 100-летию образования СССР мы решили вспомнить, какие предметы окружали советского человека в разные годы существования Союза. Радиоприёмники и пылесосы, часы и холодильники — многие вспомнят эти товары времен СССР.
- Кассетный магнитофон «Скиф-302». Макеевский завод «Скиф». Город Макеевка. Украинская ССР.
2. Бригада Александра Гуслякова на сборке телевизоров на Львовском производственном объединении «Электрон».
3. Автоматы по продаже газированной воды на экспозиции «Музея СССР» в открывшемся «Музейном Центре» Олимпийского парка Сочи.
4. Вильнюсский завод электросварочного оборудования. Пылесосы «Аудра» готовы к отправке потребителям.
5. Работница цеха готовой продукции показывает изделия Минского часового завода. Белорусская ССР.
6. Модель демонстрирует на мотоцикле «Ява» спортивный костюм, сшитый в городе Алма-Ате на трикотажной фирме имени Дзержинского.
7. Стиральная машина «Рига» в московской квартире.
8. Львовское обувное объединение «Прогресс». Художник-модельер Нина Звягина со своими моделями.