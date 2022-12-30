Предметы ушедшей эпохи, легендарная техника и известные советские торговые марки — «Спутник» сделал подборку того, что производили в СССР.

30 декабря считается датой образования Союза Советских Социалистических Республик, в этот день в 2022 году договор об образовании СССР был одобрен на Всесоюзном Съезде нового государства.

К 100-летию образования СССР мы решили вспомнить, какие предметы окружали советского человека в разные годы существования Союза. Радиоприёмники и пылесосы, часы и холодильники — многие вспомнят эти товары времен СССР.

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Кассетный магнитофон «Скиф-302». Макеевский завод «Скиф». Город Макеевка. Украинская ССР.

2. Бригада Александра Гуслякова на сборке телевизоров на Львовском производственном объединении «Электрон».

3. Автоматы по продаже газированной воды на экспозиции «Музея СССР» в открывшемся «Музейном Центре» Олимпийского парка Сочи.

4. Вильнюсский завод электросварочного оборудования. Пылесосы «Аудра» готовы к отправке потребителям.

5. Работница цеха готовой продукции показывает изделия Минского часового завода. Белорусская ССР.

6. Модель демонстрирует на мотоцикле «Ява» спортивный костюм, сшитый в городе Алма-Ате на трикотажной фирме имени Дзержинского.

7. Стиральная машина «Рига» в московской квартире.

8. Львовское обувное объединение «Прогресс». Художник-модельер Нина Звягина со своими моделями.

9. Технологи сборочного цеха Минского радиозавода проверяют работу радиоприемников «Океан-203». 10. Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете. 11. Квадрофонический катушечный магнитофон «Юпитер-Квадро».

12. Кассеты завода «Квант».

13. Сотрудница Минского завода бытовых холодильников демонстрирует холодильник «Минск-7».

14. Радиоприёмник Selena B215, произведённый Минским радиозаводом имени Ленина (ныне «Горизонт»), Белорусская ССР.

15. Фотоаппарат «Зенит-6» с объективом-трансфокатором «Рубин-1».

16. Игрушки Эстонской ССР.

17. Грузинская ССР. Грузовики марки КАЗ-608 «Колхида» Кутаисского автомобильного завода имени С.К.Орджоникидзе (недействующий).

18. Автобус ЛАЗ-697Н, выпущенный на Львовском автобусном заводе.

19. «БелАЗы» на ВДНХ БССР (Белорусский автомобильный завод, город Жодино).

20. Советский автобус УАЗ-452 В, выпускаемый с 1965-го года Ульяновским автомобильным заводом.