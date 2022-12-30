Программа семейного капитала, как одного из способов государственной поддержки многодетных семей, предусмотрена Указом Президента Республики Беларусь О семейном капитале N 345 18 сентября 2019 г., который регулирует порядок и условия назначения, финансирования (перечисления), распоряжения и использования средств семейного капитала. 01.01.2022 Указ претерпел некоторые изменения, о которых следует знать заинтересованным лицам.

Что же это такое семейный капитал?

Претендовать на получение средств семейного капитала могут семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился или усыновлён (удочерён) в период с 01.01.2015 по 31.12.2024. При этом усыновленный (удочерённый) ребёнок учитывается для назначения семейного капитала, только если он родился не ранее 01.01.2015 и не является пасынком (падчерицей) лица, усыновившего (удочерившего) его. Право на предоставление семейного капитала может быть реализовано семьей один раз.

За назначением семейного капитала граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь (мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель)) вправе обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

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Решение о назначении (отказе в назначении) семейного капитала принимается местным исполнительным и распорядительным органом в месячный срок со дня подачи заявления о назначении семейного капитала.

Средства семейного капитала предоставляются семьям для использования в Республике Беларусь в полном объёме либо по частям в безналичном порядке.

После истечения 18 лет с даты рождения ребёнка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала, средства семейного капитала могут быть использованы на:

улучшение жилищных условий;

получение образования;

получение медицинской помощи;

приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и

интеграции инвалидов в общество;

получение услуг в сфере социального обслуживания;

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя).

Досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала) средства семейного капитала могут быть использованы на:

строительство (реконструкцию), приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах (далее, если не установлено иное, — жилое помещение), приобретение доли (долей) в праве собственности на них, погашение задолженности по кредитам, займам организаций, предоставленным на указанные цели (в том числе на основании договоров о переводе долга, о приёме задолженности по кредиту), и выплату процентов за пользование этими кредитами, займами членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учёте на дату заключения кредитного договора, договора займа; получение на платной основе членом (членами) семьи общего высшего образования, специального высшего образования, среднего специального образования в государственных учреждениях образования Республики Беларусь, учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси; получение членом (членами) семьи следующих платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, ортопедии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств;

стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса);

приобретение членом (членами) семьи либо члену (членам) семьи, которые являются инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество, по перечню согласно приложению.

Строительство (реконструкция):

жилого помещения — в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства;

одноквартирного жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме — подрядным либо хозяйственным способом.

За распоряжением средствами семейного капитала (в том числе досрочным) лица вправе обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы по месту назначения семейного капитала или в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

Если Вы желаете использовать семейный капитал на приобретение жилого помещения, то в соответствии с требованиями п. 2.47 перечня административных процедур по заявлениям граждан среди прочих документов должен быть представлен предварительный договор приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу. В Слуцком районе это сделать очень просто обратившись Слуцкий районный исполнительный комитет.

До подписания предварительного договора целесообразно получить заключение об оценке стоимости приобретаемого жилого помещения, определенной с использованием рыночных методов оценки, т.к. стоимость жилого помещения доли (долей) в праве собственности на него не может быть выше их рыночной стоимости, указанный документ необходимо представить в местный исполнительный и распорядительный орган для принятия им решения о распоряжении (отказе в распоряжении) средствами семейного капитала (в том числе досрочном).

При нотариальном удостоверении договора следует учитывать, что лица, которым местными исполнительными и распорядительными органами предоставлено право на распоряжение средствами семейного капитала (в том числе досрочное), могут использовать их в отношении:

любого члена семьи, указанного в решении о распоряжении средствами семейного капитала, после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала;

члена (членов) семьи, указанного (указанных) в решении о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, по предусмотренному в этом решении направлению использования.

Например, если распорядителем средств семейного капитала назначена мать, а отец указан в решении в качестве члена семьи, то по договору купли-продажи жилого помещения, доли (долей) в праве собственности на него, в том числе одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме, доли (долей) в праве собственности на них, отец может выступать в качестве покупателя.

С 01.01.2022 законодательством устанавливаются ограничения по распоряжению жилыми помещениями, долями в праве собственности на жилые помещения, приобретенные за указанные средства.

В течение 5 лет со дня государственной регистрации права собственности на эти жилые помещения, долю (доли) в праве собственности на них не допускаются купля-продажа, мена, дарение, иные сделки по их отчуждению.

В исключительных случаях (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилого помещения и др.) либо в случае улучшения жилищных условий собственником жилого помещения путем строительства (реконструкции) или приобретения другого жилого помещения допускается отчуждение жилых помещений, доли (долей) в праве собственности на них до истечения пятилетнего срока с разрешения местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения жилого помещения.

Так же гражданам нужно иметь в виду, что с объектами недвижимости, приобретенными с использованием средств семейного капитала, невозможно будет заключить у нотариуса такие сделки, как договор раздела имущества между супруга, выдача свидетельства о праве собственности супругов в отношении имущества, приобретенного ими в период брака и брачного договора, поскольку указанные сделки регулируют правоотношения только лишь супругов в отношении совместного имущества, но не могут быть направлены на определение судьбы имущества, к котором есть права со стороны третьих лиц (членов семьи, детей).

Елена Геджати, нотариус Минского областного нотариального округа