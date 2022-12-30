Умер Пеле. Посмотрите на жизнь лучшего в мире футболиста (много фото)

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В четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет умер Эдсон Арантис ду Насименту, более известный миру как Пеле — бывший нападающий сборной Бразилии, согласно различным опросам, лучший футболист ХХ века. Он единственный в истории, кто трижды становился чемпионом мира в качестве игрока — в 1958, 1962 и 1970 годах (а сборная Бразилии — пятикратный чемпион мира).

За свою футбольную карьеру Пеле провел 1363 игры, забив 1289 мячей. Вместе с клубом «Сантос», за который он выступал с 1956 по 1974 год, Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии. Осенью 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Весь следующий год он проходил химиотерапию. За несколько дней до смерти Пеле встретился со своими родными и близкими в больнице, чтобы попрощаться. Причиной смерти «короля футбола» стал отказ органов, об этом говорится в медицинском бюллетене, распространенном вечером в четверг.

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«Медуза» вспоминает знаковые факты биографии великого футболиста.

Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле в 1948 году в качестве маскота команды «Бауру», за которую выступал нападающим его отец Дондиньо. Сам Пеле с 1953 года начал выступать за этот клуб, пока в 15 лет не заключил профессиональный контракт с «Сантосом».
4Imagens / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Футболисты сборной Бразилии Пеле, Жилмар, Гарринча и Нилтон Сантос на отдыхе в Стокгольме во время чемпионата мира по футболу, июнь 1958 года.
Emilio Ronchini / Mondadori / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
17-летний Пеле забивает третий гол сборной Бразилии в ворота Швеции в финале своего первого чемпионата мира. Матч состоялся 29 июня 1958 года на стадионе «Росунда» в Стокгольме. Бразильцы выиграли со счетом 5:2. Пеле был признан лучшим молодым игроком турнира.
AP / Scanpix / LETA
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Бразильские болельщики приветствуют Пеле после победы на ЧМ-1958 в городе Бауру, где вырос футболист. Слева — мини-автомобиль Romi-Isetta, который молодому нападающему подарил мэр города.
Pictorial Parade / Archive Photos / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле во время потасовки на матче между итальянским «Интером» и бразильским «Сантосом» в Милане, 22 июня 1963 года. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу итальянцев.
Keystone / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле с еще одной своей машиной в городе Сантус, штат Сан-Паулу, 1960 год. Когда через два года Бразилия во второй раз станет чемпионом мира на турнире в Чили, Пеле заинтересуются сразу несколько европейских клубов. Чтобы избежать возможного отъезда футболиста из страны, правительство объявит футболиста «национальным достоянием Бразилии».
4Imagens / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле со своей первой супругой Роземери проводят медовый месяц в Германии, на фото — пара в знаменитом пивном ресторане «Хофбройхаус» в Мюнхене, 26 февраля 1966 года.
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле на тренировке в Болтоне перед стартом ЧМ по футболу 1966 года в Англии. На этом турнире бразильцы, двукратные на тот момент чемпионы мира, не смогли выйти из группы, обыграв Болгарию (2:0), а затем уступив Венгрии (1:3) и Португалии (1:3). На фотографии Пеле — лучший нападающий сборной Бразилии — тренируется в качестве вратаря.
Mirrorpix / Vida Press
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Врачи оказывают помощь травмированному Пеле на матче группового этапа ЧМ-1966 между Бразилией и Португалией на стадионе «Гудисон парк» в Ливерпуле, 19 июля 1966 года. По ходу этой встречи Пеле ничем не отличился, а у португальцев дважды забил нападающий Эйсебио. В итоге Бразилия вылетела с турнира, а Португалия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную СССР (2:1).
Central Press / Hulton Archive / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле забивает «ножницами» — ударом через себя в падении. Сентябрь 1968 года, место действия игры неизвестно.
AP / Scanpix / LETA
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле на съемках фантастического фильма «Приключения Плинио Помпеу», 18 апреля 1969 года
Pictorial Parade / Archive Photos / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле плачет в окружении журналистов после забитого с пенальти 1000-го гола в карьере — это произошло в матче «Сантоса» против «Васко да Гама» на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро 19 ноября 1969 года.Этого момента долго ждали болельщики и, по собственным словам Пеле, подходя к «точке», он впервые в карьере не мог справиться с нервами и трясся от волнения. «Конечно, тысячный гол я надеялся забить не с пенальти, — писал футболист в своих воспоминаниях. — Но в тот момент я был мысленно согласен и с таким вариантом. Оглушительный крик стадиона, казалось, остановил дождь, не прекращавшийся в течение всего матча. Из-за ворот ко мне бросилась толпа фотокорреспондентов. Вслед ринулись сотни зрителей с трибун, не обращая внимания на полицию. Болельщики неслись по мокрой траве прямо ко мне. Кто-то сорвал с меня футболку и протянул другую, с огромной цифрой 1000. Потом меня подняли на плечи и понесли по полю. От волнения у меня выступили слезы. Толпы людей выкрикивали приветственные возгласы. Наконец меня опустили на землю, по требованию публики я неторопливо пробежался вокруг поля, чтобы все могли видеть мою юбилейную футболку».
Pictorial Parade / Archive Photos / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле на отдыхе во время чемпионата мира по футболу 1970 года в Мексике
Pictorial Parade / Archive Photos / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле обыгрывает защитников румынской сборной перед тем, как открыть счет в матче группового этапа ЧМ-1970 на стадионе «Халиско» в Гвадалахаре 10 июня 1970 года. Бразилия выиграла у Румынии со счетом 3:2 и вышла в плей-офф, победив во всех матчах группы (4:1 против Чехословакии и 1:0 против Англии).
AP / Scanpix / LETA
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле забивает первый гол в ворота сборной Италии в финале ЧМ-1970 на стадионе «Ацтека» в Мехико, 21 июня 1970 года. Бразильцы выиграли матч со счетом 4:1.
Action Images / Sporting Picture / Scanpix / LETA
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Трехкратный чемпион мира по футболу — болельщики поздравляют Пеле после победы над Италией в финале ЧМ-1970. Бразильский нападающий был признан лучшим игроком турнира.
Alessandro Sabattini / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле приветствует поклонников на Елисейских полях по пути на прием в мэрию Парижа, 30 марта 1971 года. На следующий день футболист в составе «Сантоса» проведет благотворительный матч в поддержку французского фонда борьбы с раком.
Levy / AP / Scanpix / LETA
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле по окончании своего последнего в карьере матча за сборную Бразилии — 18 июля 1971 года, стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро, товарищеская встреча со сборной Югославии (2:2). В общей сложности нападающий провел за Бразилию 92 матча. Пеле считается лучшим бомбардиром в истории сборной — на его счету 77 голов. Столько же сейчас у Неймара, который карьеру в сборной еще не завершил. Pictorial Parade / Archive Photos / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
В 1974 году Пеле завершил выступления за «Сантос». После этого он еще три года играл в США за команду «Нью-Йорк Космос» Североамериканской футбольной лиги. Он сыграл за клуб 107 матчей, забив 64 мяча. В 1977 году он стал чемпионом США вместе с «Космосом» и был признан лучшим игроком лиги. 1 октября 1977 года Пеле провел прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос», и завершил футбольную карьеру. На фото: Пеле в матче «Нью-Йорк Космос» против «Чикаго Стинг» на Янки-стэдиум в Нью-Йорке, 2 мая 1976 года.
Rich Pilling / Diamond Images / Getty Images
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
Пеле на презентации кофе «Пеле» в Москве, 20 января 1997 года. В тот период бывший футболист занимал пост министра спорта Бразилии.
Валерий Христофоров / ТАСС
Посмотрите на жизнь футболиста, который считается лучшим в мире. Много фото
В 2002 году сборная Бразилии в пятый (и пока последний) раз стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале Германию (2:0) на ЧМ в Южной Корее и Японии. На фото: Пеле поздравляет нападающего Роналдо, забившего оба мяча в финале и ставшего лучшим бомбардиром турнира (в общей сложности забил восемь голов).
JOULUX / Vida Press