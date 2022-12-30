В четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет умер Эдсон Арантис ду Насименту, более известный миру как Пеле — бывший нападающий сборной Бразилии, согласно различным опросам, лучший футболист ХХ века. Он единственный в истории, кто трижды становился чемпионом мира в качестве игрока — в 1958, 1962 и 1970 годах (а сборная Бразилии — пятикратный чемпион мира).

За свою футбольную карьеру Пеле провел 1363 игры, забив 1289 мячей. Вместе с клубом «Сантос», за который он выступал с 1956 по 1974 год, Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии. Осенью 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Весь следующий год он проходил химиотерапию. За несколько дней до смерти Пеле встретился со своими родными и близкими в больнице, чтобы попрощаться. Причиной смерти «короля футбола» стал отказ органов, об этом говорится в медицинском бюллетене, распространенном вечером в четверг.

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