«Кур’ер» просмотрел архив редакции за последние 19 лет и выбрал фото, какой была новогодняя погода с 2003 по 2021 год и как выглядела главная ёлка города в те дни.

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