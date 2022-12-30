«Кур’ер» просмотрел архив редакции за последние 19 лет и выбрал фото, какой была новогодняя погода с 2003 по 2021 год и как выглядела главная ёлка города в те дни.

2003-2004

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
27 декабря 2003 г. Фотографии: Алесь Достанко

2004-2005

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
28 декабря 2004 г.

2005-2006

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
29 декабря 2005 г.

2006-2007

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
30 декабря 2006 г.

2007-2008

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
31 декабря 2007 г.

2008-2009

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
24 декабря 2008 г.

2009-2010

2010-2011

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
30 декабря 2010 г. Температура вечером была -12..-14°C, лежал снег

2011-2012

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
28 декабря 2011 г. Температура вечером была 0..-1°C, без снега

2012-2013

2013-2014

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
30 декабря 2013 г. Температура вечером была +2..+3°C, без снега

2014-2015

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
28 декабря 2014 г. Температура вечером была -6..-7°C, без снега

2015-2016

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
31 декабря 2015 г. Температура вечером была -10..-11°C, лежал снег

2016-2017

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
31 декабря 2016 г. Температура вечером была +1..+2°C, снега практически не было

2017-2018

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
23 декабря 2017 г. Температура днём была 0..-1°C, без снега

2018-2019

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
27 декабря 2018 г. Температура днём была 0..+1°C, лежал снег

2019-2020

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
28 декабря 2019 г. Температура днём была 0..-1°C, лежал снег

2020-2021

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
31 декабря 2020 г. Температура днём была +4..+5°C, без снега

2021-2022

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
22 декабря 2021 г. Морозно, но…
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
1 января 2021 г. Температура в новогоднюю ночь была +2..+3°C, лил дождь

2022-2023

Как в Слуцке за минувшие 19 лет выглядела главная ёлка и какой была новогодняя погода
30 декабря 2022 года. Ночью, 31 декабря, ожидают -2, то потом начнёт теплеть – днём и вечером +1… +3 и дожди. В новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) прогнозруют +3…+4 (кратковременные осадки). Утро 1 января встретит нас с +6, днём +9, вечером +8. Без осадков. В понедельник, 2 января, будет примерно такая же тёплая погода.

Как в Слуцке за минувшие 19 лет выглядела главная ёлка и какой была новогодняя погода