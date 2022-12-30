Как мы писали ранее, новогодний стол случчан не обходится без красной икры, мандаринов и «Советского шампанского». Мы сравнили цены в начале декабря на эти продукты и в конце. Вот, что вышло.

1. Мандарины

Мандарины есть практически во всех магазинах. В конце декабря мандарины стоят от 6,49 — 7,49 (Турция/Марокко). Это дороже на 2 рубля, чем в начале декабря, когда они стоили от 4,02 до 5,99 рубля за 1 кг.

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2. Красная икра

В конце декабря икру лосося можно купить за 19,89-24,99 рубля.

При этом в начале месяца самая дорогая лососёвая икра (нерки) продавалась по 359,92 рубля за 1 кг (44,99 рубля за баночку), а самая дешёвая (горбуши) на акции — 133,24 рубля за 1 кг (13,99 рубля за баночку).

3. Советское шампанское

В конце декабря полусладкое шампанское можно купить по цене от 7,89. В начале стоимость напитка доходила до 10,58 рубля. В 2021 году бутылка того же производителя стоила от 6,19 до 7,95 рубля.