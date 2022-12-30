В своей практике многократно наблюдаю, что в широком спектре юридических услуг, граждане и юридические лица часто сталкиваются с трудностями в ориентировании, с каким вопросом к какому специалисту юридического профиля обращаться. Нотариус — юрист, совершающий от имени Республики Беларусь нотариальные действия, предусмотренные Законом «О нотариате и нотариальной деятельности» и иными законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь, а также оказывающий прочие услуги правового и технического характера.

Главными задачами нотариальной деятельности являются:

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий;

нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов в целях придания им юридической достоверности и обеспечения стабильности гражданского оборота;

оказание юридической помощи в порядке, установленном законодательством;

формирование уважительного отношения к закону.

Сфера деятельности нотариуса — бесспорные дела. Профессиональные обязанности нотариусов строго регламентированы законом и осуществляются в соответствии с определённой процедурой.

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В рамках своих полномочий нотариус совершает следующие нотариальные действия:

удостоверяет сделки (купли-продажи, дарения, мены, и другие, в том числе завещания), отмену дарения в случае, если даритель переживет одаряемого; доверенности, отмену доверенностей, удостоверяет согласия, отказы;

осуществляет оформление наследственных прав, выдает свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака;

свидетельствует верность копий документов и выписок из документов; подлинность подписи на документах; верность перевода документов с одного языка на другой;

удостоверяет факт нахождения гражданина в живых; факт нахождения гражданина в определенном месте; тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;

совершает исполнительные надписи;

выдает дубликаты нотариальных документов;

разъясняет и консультирует по вопросам совершения нотариальных действий;

составляет проекты сделок, доверенностей, согласий, отказов, заявлений и иных нотариальных документов;

совершает иные нотариальные действия, прочие услуги правового и технического характера, предусмотренные законодательными актами.

Нотариусы являются практиками со знанием различных отраслей права, решающими каждый день многочисленные задачи и проблемы обращающихся лиц в сфере гражданских, брачно-семейных, наследственных и иных правоотношений. Иногда — это немного психологи, которым надо уметь слушать и слышать, найти и сказать необходимые слова сочувствия и поддержки, ведь часто к нам приходят люди, пережившие горе и трагедию, успокоить при необоснованных тревогах и волнении. Я бы назвала нотариусов «народными юристами», так как это высококвалифицированные специалисты, услуги которых максимально доступны широкому кругу лиц, способные оказать всестороннюю помощь в решении самых сложных правовых проблем в рамках своей компетенции, подробно проинформируют обратившихся к ним граждан об их правах и обязанностях, предупредят о последствиях совершенных нотариальных действий, чтобы правовая неосведомленность не была использована им во вред.

Нотариальная деятельность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, беспристрастности, независимости, обеспечения нотариальной тайны. Неправомерное воздействие на нотариусов при исполнении ими своих обязанностей не допускается и влечет ответственность, установленную законом.

Могу с уверенностью сказать, что деятельность нотариусов, является неотъемлемым и значимым элементом справедливой и эффективной правовой системы, потому что основана на строгом исполнении закона, должностных обязанностей и на высоких морально-этических принципах.

Заведующий нотариальной конторой

Слуцкого района Минской области

Нотариус Т.Т. Зеневич