Новый 2023 год принесёт белорусам новый Налоговый кодекс, новые надбавки для бюджетников и новые цены на алкоголь и сигареты. Торговать продуктами на ярмарках станет немного сложнее, зато построить частный дом — проще.

Налоги

Увеличиваются: ставка налога на прибыль для юрлиц (будет 20%), ставка подоходного налога для ИП (тоже будет 20%). Ставка единого налога для ИП поднимается в 1,5-3 раза, а для самозанятых — в 1,5-2,5 раза. Уменьшится список видов деятельности, при которых ИП можно платить единый налог. Ремесленный сбор нужно будет платить ежемесячно по 6 рублей. Сбор на агроэкоусадьбу — по 37 рублей в месяц. Отменяется ряд налоговых льгот. Подробнее об изменениях мы писали в №50 от 15 декабря.

Терминалы даже на ярмарках.

С 1 января юрлица и ИП, торгуя в розницу продовольственными товарами, в том числе сельхозпродукцией, на ярмарках, торговых местах, обязаны использовать кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы.

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Порядок ведения книги замечаний и предложений.

Со 2 января вести книгу замечаний и предложений нужно будет только в организациях и ИП, которые реализуют товары, выполняют работы или оказывают услуги в сферах, определяемых Совмином. Об этом говорится в постановлении №877. Тем, кого нет в перечне Совмина, вести книгу больше не нужно. Также вводится новая форма книги замечаний и предложений.

Базовая ставка

С 1 января в Беларуси повышается базовая ставка с 212 до 228 рублей за один раз. В 2022 году она поднималась пять раз на один рубль. Базовая ставка — величина, на основании которой формируется зарплата бюджетников. Зарплата = оклад + компенсирующие выплаты + стимулирующие выплаты. А оклад = базовая ставка х коэффициент разряда.

Порядок строи­тельства частных домов

С января вводится упрощённый порядок строительства частных жилых домов. Для их возведения больше не нужны будут особые проекты и технадзор. «Всё просто: построил, пошёл в исполком, приехали с БРТИ, оценили, сделали паспорт, закрыли вопрос — и у человека есть дом», — прокомментировал новшество представитель Министерства архитектуры и строительства. При этом если такое жильё строится с господдержкой, то проекты, сметы и т.д. всё ещё будут необходимы.

Зарплаты учителей и преподавателей

С 1 января учителя, преподаватели, мастера производственного обучения смогут претендовать на прибавку к з/п в размере 6% от оклада. У профессорско-преподавательского состава зарплата вырастет на 15% от оклада. Предусмотрена прибавка для методистов и руководителей подразделений, которые ведут научно-методическое обеспечение образовательной сферы. Надбавку за характер труда получат дежурные по общежитию, секретари учебной части, работники бюджетных организаций образовательной сферы, должности которых являются общими для всех видов экономики страны. Она будет установлена вместо базовой доплаты до уровня минималки.

Надбавки медикам

С 1 января надбавка врачам-специалистам за работу в сфере здравоохранения поднимется на 55 процентных пунктов. Медработники со средним образованием смогут претендовать на повышение аналогичной надбавки на 50 процентных пунктов. На 50 процентных пунктов, кроме этого, вырастет надбавка за особенности профессиональной деятельности и другому персоналу сферы здравоохранения. Речь идёт об инженерах, химиках, физиках, инструкторах-методистах физической реабилитации, фармацевтах и прочих. Эта же надбавка установлена для рабочих бюджетных организаций медицинской сферы. Её размер будет зависеть от разряда. Медицинским работникам и преподавателям, которые руководят стажировками, будет установлена надбавка в 5% базовой ставки за каждый день стажировки.

Увеличится, в свою очередь, и размер надбавки профессорско-преподавательскому составу вузов за лечебно-диагностическую работу. При этом упраздняется базовая доплата медикам, которая была установлена в Беларуси в прошлом году.

Зарплата работников культуры. В Беларуси поднимут надбавки к зарплате работникам культурной сферы. Такое решение закреплено в постановлении Минкульта от 17 ноября №102. Часть его пунктов вступает в силу с 1 января. Надбавки бюджетникам поднимутся с 16% до 23%. При этом надбавка за характер труда составит 40% от оклада.

Цены на алкоголь и сигареты

С 1 ян­варя в Беларуси наверняка подорожают алкоголь и сигареты. Грядущие изменения в Налоговый кодекс предусматривают резкий рост акцизов. На крепкие алкогольные напитки ставки вырастут с 16,83 до 22,6 рубля. Резкое повышение коснётся ряда напитков с долей спирта свыше 7%, в который не входит шампанское, плодовые креплёные вина, пиво и сидры. Хотя и на них акцизы тоже повысят. Также вводятся акцизы на электронные системы курения. Рост цен на сигареты обещает быть весьма внушительным. На сигареты первой ценовой категории ставки акцизов к октябрю могут увеличиться на 120% по сравнению с теперешними, а второй категории — на 61%.