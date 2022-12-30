В воскресенье, 1 января 2023 года, в первую смену (до обеда) по Слуцку будут курсировать следующие маршруты городских автобусов:

№2 Мясокомбинат 5.40, 6.45, 8.10, 9.35, 11.20, 12.30, далее по расписанию с 14.00 ССК 6.10, 7.19, 8.50, 10.11, 11.56, 13.10, далее по расписанию с 14.35 №3 Мясокомбинат 6.32, 7.32, 8.38, 9.40, 11.12, 12.18, 13.22, далее по расписанию с 14.22 Социалистическая 7.04, 8.06, 9.08, 10.10, 11.44, 12.50, 13.52, далее по расписанию с 14.55 №5. Из автобусного парка №2 – 5.57 Мясокомбинат 6.53, 8.10до с/х лицея, 9.12, 10.10, 11.08, 12.10, далее по расписанию с 13.10 Чехова 6.23, 7.20, 8.43от с/х лицея, 9.40, 10.40, 11.36, 12.40, далее по расписанию с 13.40 №6 ДСУ-9 6.20, 7.17от СЭС, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, далее по расписанию с 14.35 Льнозавод 6.47 от СЭС, 7.55, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, далее по расписанию с 15.00 №10 Автопарк № 2 3.35, 4.42, 5.48, 6.40, 7.43, 8.44, 10.14, 11.14, далее по расписанию с 11.47 Социалистическая 3.55, 5.04, 6.10, 7.10, 8.12, 9.14, 10.44, 11.44, далее по расписанию с 12.45 № 16. Из автобусного парка №2 – 6.10 Автовокзал 7.08, 7.55, 8.40, 9.40, 10.45, 11.50, 12.50, 13.40, далее по расписанию с 14.45 Чехова 6.35, 7.30, 8.15, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, далее по расписанию с 15.10