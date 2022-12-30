В воскресенье, 1 января 2023 года, в первую смену (до обеда) по Слуцку будут курсировать следующие маршруты городских автобусов:
|№2
|Мясокомбинат
|5.40, 6.45, 8.10, 9.35, 11.20, 12.30, далее по расписанию с 14.00
|ССК
|6.10, 7.19, 8.50, 10.11, 11.56, 13.10, далее по расписанию с 14.35
|№3
|Мясокомбинат
|6.32, 7.32, 8.38, 9.40, 11.12, 12.18, 13.22, далее по расписанию с 14.22
|Социалистическая
|7.04, 8.06, 9.08, 10.10, 11.44, 12.50, 13.52, далее по расписанию с 14.55
|№5. Из автобусного парка №2 – 5.57
|Мясокомбинат
|6.53, 8.10до с/х лицея, 9.12, 10.10, 11.08, 12.10, далее по расписанию с 13.10
|Чехова
|6.23, 7.20, 8.43от с/х лицея, 9.40, 10.40, 11.36, 12.40, далее по расписанию с 13.40
|№6
|ДСУ-9
|6.20, 7.17от СЭС, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, далее по расписанию с 14.35
|Льнозавод
|6.47 от СЭС, 7.55, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, далее по расписанию с 15.00
|№10
|Автопарк № 2
|3.35, 4.42, 5.48, 6.40, 7.43, 8.44, 10.14, 11.14, далее по расписанию с 11.47
|Социалистическая
|3.55, 5.04, 6.10, 7.10, 8.12, 9.14, 10.44, 11.44, далее по расписанию с 12.45
|№ 16. Из автобусного парка №2 – 6.10
|Автовокзал
|7.08, 7.55, 8.40, 9.40, 10.45, 11.50, 12.50, 13.40, далее по расписанию с 14.45
|Чехова
|6.35, 7.30, 8.15, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, далее по расписанию с 15.10
- Маршруты второй смены будут курсировать по расписанию субботы.
- Автобусы пригородных маршрутов будут курсировать только во второй половине дня.