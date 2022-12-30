Сегодня, 30 декабря, отмечается 100-летие создания государства СССР. Накануне этой даты «Кур’ер» поинтересовался у случчан от 15 до 80 лет, какие ассоциации возникают у них при слове СССР. Вот что они сказали.

«Жили в одинаковых условиях»

Ольга (15 лет): «В моём понимании жизнь в СССР была по совести. Всё жили в одинаковых условиях. Не было унижения. Никто не сравнивал, если у твоих родителей не столько денег, сколько у других. Люди были дружелюбнее.

При слове СССР сразу приходят на ум такие имена: Ленин, Сталин, Горбачёв. Ленин создал первое подобное государство. При Сталине советский народ победил фашизм и освободил свою страну. Горбачёв — развалил огромную могучую страну»

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«В книгах и фильмах — противоречивые сведения»

Артём (25 лет): «Моё представление об СССР — из разговоров родителей, бабушки. Я им доверяю, потому что они жили и тогда, и живут сейчас. Их мнение — самое достоверное. А мне самому трудно понять, как тогда реально было, в книгах и фильмах — противоречивые сведения. Бабушка всегда вспоминает, что люди были открытыми и поддерживали, помогали друг другу. Много работали, но и отдыхали хорошо, квартиры давали бесплатно и медицина была тоже бесплатная.

Когда я учился в школе, мама постоянно сговорила, что сейчас всё «с ног на голову», когда они учились, то родители работали. А школа отвечала за знания и воспитание, а ей «приходится учится вместе со мной». Родители в молодости много ездили. Были и на море, и в горах, в Москве, Ленинграде, в Прибалтике, Украине, на Кавказе, в Сибири. И на это им хватало одной зарплаты. Я смотрю их альбомы с фото и об этом могу только мечтать».

«Вещей меньше, а радости больше»

Марина (36 лет): «Первое, о чём думаешь про слове СССР — это сила, мощь и дружба народов. Самое интересное, что ощущение праздника и счастья тогда не зависело от наличия или отсутствия каких-либо вещей. Тогда люди не были зациклены на деньгах. Их было меньше, а ощущение радости от общения, подарков — больше. Помню три мандарина в новогодних подарках, железные подстаканники в поездах. Прочные вещи, которые годами служили и не теряли вида. Резиновые сапоги и санки с того времени сохранились до сих пор, и они — не убиваемые! Помню, что игрушки были качественные, а не воняли, как потом «китайские». Лак для волос «Прелесть», тени «Руби-роус», — и ты красотка.

Да, в конце 80-х помню немного талонную систему (сиреневые или синие талоны на продукты), сметану в бидончиках на розлив, недостаток товаров (как за одни туфли одного размера поссорились с одноклассницей). Но всё равно, мне кажется, развал Советского союза — огромная ошибка в нашей истории, такую страну нельзя было терять».

«Спокойная беззаботная жизнь»

Татьяна (45 лет): «Каждый основывается на своих воспоминаниях. Моя жизнь в СССР пришлась на время, когда я была ребёнком, подростком. У нас в деревне был магазин, мы бегали туда заправлять баллончики для сифонов, там продавали пирожные по 22 копейки, лимонад «Дюшес» в стеклянных бутылках. С железным бидончиком ходили за молоком, брали 1 или 2 литра, — сколько надо. В городе стояли аппараты с газировкой и стеклянными гранеными стаканами. Мама покупала в кредит мебель, давали бесплатные путёвки, я ездила в санаторий в Друскининкай. В школе все были в школьной форме. Была спокойная беззаботная жизнь, никогда не думали о политике, о мировых конфликтах. В 90-е годы началось совсем другое время».

«Была одна великая страна»

Наталья (60 лет): «Я родом из СССР. Вспоминаю свою страну с благодарностью, ведь лучшие годы жизни прожила в ней, получила образование. Много было хорошего. Была общая нация – советский народ. Среди моих друзей были русские, украинцы, евреи, буряты, но это не мешало нам дружить. В молодости любила путешествовать. Когда училась в институте в Минске, ездила с друзьями в Москву, Вильнюс, побывала Пятигорске. По путевке стоимостью 20 рублей ездила в альплагерь «Баксан». Работала в составе стройотряда в Молдавии, в Кицканах. Была одна великая страна.

После окончания института уехала на работу в Сибирь. Проработав 5 лет, получила бесплатно по очереди квартиру. Конечно, не было тогда такого изобилия продуктов и тряпок в магазинах, но это было не главным в жизни. Главными были духовные ценности. Мы хвастались прочитанными книгами, просмотренными спектаклями, кинофильмами…

Не все было тогда радужно и красиво. В производстве, которое отставало по уровню развития и технологиям от европейского и американского, были недостатки. Особенно напрягали людей приписки, очковтирательство. Было, что в учебных заведениях учились «мертвые души», т.е. ученики числились, не посещали занятия, а преподавателей заставляли в конце полугодия или года их аттестовать.

Но несмотря на недостатки, которые нужно было искоренять, СССР был державой с мощным потенциалом. Никто не смел бряцать оружием у наших границ, как это происходит в наше время. Несмотря на недостатки, советские люди не хотели развала СССР. 17 марта 1991 года был проведен референдум, в ходе которого за сохранение СССР проголосовало более 76% граждан страны. Но три человека: Ельцин, Шушкевич, Кравчук, собрались в декабре 1991 года в Беловежской пуще и приняли преступное решение о прекращении существовании Союза ССР, заявили о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). К чему привела эта независимость, мы видим сегодня».

«Завтрашний день не пугал»

Александр (66 лет): «СССР — это моя многонациональная Родина с её раздольем и открытостью. Богатство щедрой земли и неземная красота природы. Вера в светлые и самые высокие человеческие ценности. Непобедимый дух и подвиг народа.

Во времена Советского Союза я ощущал себя защищённым, завтрашний день меня не пугал. Цены на всё были стабильные, люди не разделялись на бедных и богатых. В гости ходили с огромным удовольствием, пели песни за столом. Вели душевные разговоры, дружили на всю жизнь! Любили сердцем, а не по расчёту. Когда нагло и подло разрушили СССР, мой отец (белорусский партизан, участник штурма Берлина, учитель истории), так и не смог смирится с предательством Ельцина, Кравчука, Шушкевича, которые подписали Беловежские соглашения в 1991 году. Мой отец до самой кончины так и не понял — неужели за эту страну, какой её сделали, он воевал в Великую Отечественную войну».

«Не боялись критиковать»

Инна (82 года): «За СССР я всегда испытывала гордость, что живу в этой стране. Много работали и очень стремились добиваться поставленных целей. Чувствовался коллектив, а не каждый сам по себе. Наш директор в пять часов утра уже был на заводе, переживал, чтобы всё было в порядке.

Люди чувствовали себя свободными и равными. На собраниях не боялись критиковать, даже руководство. Последствий после критики никаких не было, если по делу. Жили без страха за будущее, никогда не думали, сколько у кого денег, надеялись на государство, его помощь и защиту.

Это было счастливое время и уверенность в будущем. Мы знали, что дети получат любое образование. Если есть способности, — то вуз, если нет, — получат рабочую специальность. Труд рабочих ценился высоко. Работа была у всех, тунеядцев не было. Лечение тоже доступно было, не нужно голову ломать, куда бежать».

Справочно:

Союз Советских Социалистических республик был образован 30 декабря 1922 года. В этот день договор об образовании СССР был утвержден I Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций.

В состав СССР входили 15 республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР и Эстонская ССР. На территории СССР проживало порядка 300 миллионов человек.

В 1991 году был проведен референдум, на котором жителей СССР спросили, хотят ли они сохранения страны. И 76,4% проголосовавших ответили «да». Но 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв сложил полномочия, а 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Правопреемником СССР стала Российская Федерация.