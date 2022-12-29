Что будет в новогоднюю ночь в центре Слуцка ( + уточнённая погода)

В новогоднюю ночь 1 января на центральной площади Слуцка будет проходить праздничная новогодняя дискотека (с 1.00 до 3.00).
В сельских учреждениях культуры праздничные мероприятия планируется проводить 31 декабря с 20.00 до 4.00 1 января.
Погода
По сравнению с прошлым прогнозом погоды, нынешний существенных изменений не претерпел.
- Если ночью, 31 декабря, ожидают -2, то потом начнёт теплеть – днём и вечером +1… +3 и дожди. В новогоднюю ночь +3…+4 (кратковременные осадки).
- Утро 1 января встретит нас с +6, днём +9, вечером +8. Без осадков. В понедельник, 2 января, будет примерно такая же тёплая погода.