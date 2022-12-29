Что будет в новогоднюю ночь в центре Слуцка ( + уточнённая погода)

В новогоднюю ночь 1 января на центральной площади Слуцка будет проходить праздничная новогодняя дискотека (с 1.00 до 3.00).

В сельских учреждениях культуры праздничные мероприятия планируется проводить 31 декабря с 20.00 до 4.00 1 января.

Погода

По сравнению с прошлым прогнозом погоды, нынешний существенных изменений не претерпел.

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