Слуцкие коммунисты приближающийся Новый год отметили в стиле советского «Голубого огонька». Этот вечер прошёл в Молодёжном центре.

Так как в этом году отмечается 100-летие образования СССР, то организаторы постарались воспроизвести атмосферу праздника 70-х годов: с песнями того времени, мандаринами, шампанским. По словам Петра Долгучица, секретаря райкома компартии, Слуцкое отделение является самым многочисленным в Минской области, насчитывает порядка 200 человек.

«Итоги деятельности партии по Слуцку подведены, партия продолжает работать в русле государственных программ, полностью поддерживает политику государства, — сказал Пётр Долгучиц. — В уходящем году было и положительное, и отрицательное. Из отрицательного можно назвать события, происходящие сейчас в мире, санкции. В планах на 2023 год — продолжить расширение количества членов партии».