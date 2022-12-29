В школах все новшества заработают после новогодних каникул — с третьей четверти.

Отдельные пункты постановления вступают в силу с 1 и 6 января 2023 года, иные — после его официального опубликования

Положение о питании школьников меняется в Беларуси с 30 декабря (частично). Остальные изменения вступят в силу с 1 и 6 января 2023 года. Об этом свидетельствует постановление Совмина Беларуси № 917 от 27 декабря. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

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Постановление дополнено пунктом, согласно которого родители оплачивают 100% расходов на питание. Сумма может увеличиваться — за счёт повышающего коэффициента, если это предусмотрено законом.

Согласно документу, смещён и график оплаты питания. Компенсировать расходы государства необходимо не позднее 25-го числа текущего месяца.

Если ребёнок отсутствовал в школе, осуществляется перерасчёт, но в том случае, если родители предупредят классного руководителя или педагога. Сделать это можно устно или в письменной форме.

Решение проблем со школьным питанием в Беларуси

Питание предоставляется 1,1 млн белорусским школьникам.

Ранее на ситуацию со школьным питанием обратили внимание в правительстве. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь призвал Минобразования принять меры, чтобы сделать питание в школах и садах «действительно вкусным, здоровым, разнообразным и учитывающим пожелания детей», так как к качеству школьного питания и к его организации «остаётся много вопросов».