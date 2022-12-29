Однако исследование Фонда Бертельсманна говорит о том, что специалистов редко ищут за границей, пишет Aussiedlerbote.

Большое количество немецких компаний всё чаще жалуются на нехватку квалифицированного персонала. Но лишь шестая часть из них активно набирает работников за границей. 73% компаний за последнее время сообщили о нехватке квалифицированных рабочих — это настоящий кризис на рынке труда. О тяжелой ситуации свидетельствует отчёт Фонда Бертельсманн о миграции квалифицированной рабочей силы за 2022 год, который был представлен в четверг.

Кризис на рынке труда порождён ленью HR-специалистов?

В предыдущем году дефицит всё ещё составлял 60%, а в 2020 году его значение было 55%. За тот же период доля компаний, нанимающих квалифицированных работников из-за рубежа, оставалась примерно неизменной. На вопрос анкеты об «охоте за головами» за рубежом в 2022 году лишь 17% компаний скажут «да».

Реклама

Бэби-бумеры вышли на пенсию, кто остался?

«Низкий уровень рождаемости прошлого догоняет нас сейчас», — сказала Сюзанна Шульц, эксперт по миграционной политике в Фонде Бертельсмана. «С выходом на пенсию поколения бэби-бумеров проблема только усугубляется. Без иммиграции Германия не может обеспечить процветание».

Кризис на рынке труда: «Без иммиграции Германия не может обеспечить процветание»

Согласно опросу, в немецких компаниях особенно не хватает людей с профессиональным образованием. Если в 2020 году на узкие места в этой сфере жаловались 37% компаний, то в этом году — 58%. 29 процентов сообщили об узких местах в сфере сотрудников с высшим образованием. Особенно не хватает квалифицированных работников в сфере ухода за пожилыми людьми, в строительстве и торговле. А также в промышленности, логистике и в туризме.

Почему работодатели не хотят нанимать за границей?

Среди препятствий для найма за границей компании называют языковые трудности (65%) и трудности с оценкой квалификации (45%). 57% хотели бы, чтобы между Германией и другими странами было больше соглашений о размещении подготовленных специалистов. Иными словами, бизнес рассчитывает на помощь государства в этом вопросе.

Фонд Бертельсмана оценивал данные об иммиграции и эмиграции для Monitor. Кроме того, с августа по октябрь 2022 года фонд сотрудничал с компанией, занимающейся исследованием общественного мнения Civey.