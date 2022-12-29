В начале декабря случчанка Ольга Сергеевна рассказала о сильном запахе навоза, который проникает в квартиры жильцов по ул. Молодёжной. «Кур’ер» узнал у специалистов, на каком расстоянии от жилья можно располагать отходы животноводства.

«Открыла позавчера (1 декабря — Прим. редакции) форточку проветрить квартиру, а через некоторое время захожу, чувствую, что нахожусь как в навозной яме. Живу я на улице Молодёжной, д. 13. Примерно в 300 метрах (может, меньше) от нашего дома, через улицу Солигорскую, складируют «каныгу». У меня все окна выходят на одну сторону. Мы и так страдаем из-за очистных, так ещё и это. Всё-таки жилой микрорайон, а у нас никогда не бывает свежего воздуха. Неужели хозяйство не нашло другого места, куда вывезти?» — рассказала Ольга Сергеевна.

Какое расстояние допустимо

«Базовый размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от площадки для карантинирования подстилочного навоза, компоста и твёрдой фракции навоза до окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройки установлен в размере 300 метров», — пояснила Александра Ковтун, заведующая отделением гигиены питания Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. — Это предусмотрено санитарно-эпидемиологическими требованиями к установлению СЗЗ объектов, которые могут воздействовать на здоровье человека и окружающую среду (Постановлением Совмина Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 847).

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Для того чтобы специалисты могли провести замеры СЗЗ в отношении дома №13 по ул. Молодёжной (или любого другого), необходимо направить в Центр гигиены и эпидемиологии письменное заявление. «Мы разъяснили это случчанке, которая звонила в центр и жаловалась на запах от навоза, который складируют на полях вблизи многоэтажных домов. Пока письменного заявления от женщины не поступало», — сказала Александра Ковтун.

Для того, чтобы специалисты провели точные измерения на месте и сделали профессиональное заключение о соответствии СЗЗ существующим нормам и правилам, от жильцов должно поступить письменное обращение в Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии. Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 25.

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