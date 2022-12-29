Вчера состоялась последняя в уходящем году встреча слушателей цикла лекций по краеведению, который проводится при содействии Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер». В этот раз любители краеведения собрались почаёвничать за душевным столом, неформально пообщаться друг с другом.

Отец Александр (Шкляревский), настоятель храма «Целительница», весьма интересно рассказал о значении дат, которые входят в череду Рождественских праздников. У всех нашлись вопросы и поучительные жизненные истории.

На мой вопрос ко всем: «Что даёт вам посещение лекций?», прозвучал единодушный ответ: «Общение!», — общение с лекторами и друг другом. Всего в этом году состоялось 10 лекций на исторические и духовные темы, прошли два общих собрания. Также для слушателей были устроены 8 очень любопытных и информационно насыщенных экскурсий в музеи Слуцка и по городу.

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Заслуженный интерес вызывают рассказы «Слуцк летописный», где приводятся данные, о которых не говорят в школе. Краеведение — это увлекательное занятие, где каждый раз узнаёшь удивительные факты о том месте, где живёшь и ходишь каждый день, про богатство культурного наследия Случчины. Мы проникаемся духовной жизнью наших предков и изучаем историю православия на слуцких землях. Постигаем азы богословских писаний и учимся адекватно воспринимать происходящие события.

Подобные лекции были бы полезны для каждого случчанина, так как они вызывают гордость за наш древний город и помогают постичь его вековую сущность.