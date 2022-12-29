Во вторник, 27 декабря, «Кур’ер» запустил конкурс на самого красивого кота и кролика — символов 2023 года. Только в альбом во «ВКонтакте» прислали более 100 фотографий, на почту — более 20, на Viber — более 60.

Присылают котов и кроликов разных пород, окрасов, в разных условиях, в одежде. Снимки и красивые, и забавные. Полное разнообразие. Фото поступают с самого утра до самой ночи.

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К сожалению, мы не можем опубликовать все снимки. Но некоторые из них всё же опубликуем. Однако в конкурсе участвуют все.

Посмотрите, какие символы года живут в Слуцке.