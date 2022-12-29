В интервью «Кур’еру» Алексей рассказал, как отреагировал на победу в своей номинации, про свой аккаунт в Instagram и каким должен быть хороший тренер.
Алексей Якубович @alexfit.pro — тренер по бодибилдингу. Он рассказывает о платных марафонах по изменению образа жизни, делится фотографиями с соревнований по бодибилдингу, где занимает призовые места. А ещё он не просто показывает упражнения для тренировок, но и объясняет, как найти время для занятий, даже если вы убеждены, что «времени нет».
РАНЕЕ:
- Интервью с победительницей в номинации «Стиль жизни» Ксенией Меженовой (видео)
- Интервью с победительницей в номинации «Личный бренд» Ольгой Корольковой (видео)
Партнёры премии «Instagram года-2022 #Слуцк»
Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр
Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:
- Адрес: ул. Комсомольская, 1.
- Режим работы кассы: 13.00-21.00.
- Сайт: marathonbet.by
Олег Дудка, владелец мастерских шиномонтажа в Слуцке
- Телефон: (8033) 656 29 29.
- Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.
- Instagram — здесь.
Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels
- Телефон: (8044) 796 46 79.
- Адрес: ул. Ленина, 177.
- Instagram — здесь.
Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал»
Напомним, что премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур’ер» в 2018 году. В 2022-м она проводилась в четвёртый раз.
В Слуцке есть такие люди, Instagram-аккаунты которых могут быть интересны не только ближайшему кругу их знакомых. Мы хотим, чтобы люди больше общались, делились интересным и полезным и делали это лучше, узнавали новые имена. Возможно, эта премия будет стимулировать случчан быть активнее, развивать себя и помогать в этом окружающим.
Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.