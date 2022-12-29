В интервью «Кур’еру» Алексей рассказал, как отреагировал на победу в своей номинации, про свой аккаунт в Instagram и каким должен быть хороший тренер.

Алексей Якубович @alexfit.pro — тренер по бодибилдингу. Он рассказывает о платных марафонах по изменению образа жизни, делится фотографиями с соревнований по бодибилдингу, где занимает призовые места. А ещё он не просто показывает упражнения для тренировок, но и объясняет, как найти время для занятий, даже если вы убеждены, что «времени нет».

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РАНЕЕ:

Партнёры премии «Instagram года-2022 #Слуцк»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке: Адрес: ул. Комсомольская, 1.

ул. Комсомольская, 1. Режим работы кассы: 13.00-21.00.

13.00-21.00. Сайт: marathonbet.by Олег Дудка, владелец мастерских шиномонтажа в Слуцке Телефон: (8033) 656 29 29.

(8033) 656 29 29. Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.

Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70. Instagram — здесь.

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси Адрес в Слуцке: ул. Ленина, 122.

ул. Ленина, 122. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.

Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels Телефон: (8044) 796 46 79.

(8044) 796 46 79. Адрес: ул. Ленина, 177.

ул. Ленина, 177. Instagram — здесь.

Молодёжная культурно-просветительская организация «ВЕРШИНА» Телефон: +375 (29) 675-67-53.

Сайт — здесь .

. Instagram — здесь.

Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская, 23.

г.Слуцк, ул.Пионерская, 23. Телефон: (801795) 5 31 86.

(801795) 5 31 86. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.

Напомним, что премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур’ер» в 2018 году. В 2022-м она проводилась в четвёртый раз.

В Слуцке есть такие люди, Instagram-аккаунты которых могут быть интересны не только ближайшему кругу их знакомых. Мы хотим, чтобы люди больше общались, делились интересным и полезным и делали это лучше, узнавали новые имена. Возможно, эта премия будет стимулировать случчан быть активнее, развивать себя и помогать в этом окружающим.