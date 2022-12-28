«Виталюр» сдаёт в аренду все свои торговые объекты по стране. Что касается Слуцка, то с магазином «Виталюр» в самом центре города всё понятно – он продолжит работу в том или ином формате. Однако уже второй год всё ещё остаётся неопределённой судьба другого крупного и пустующего торгового объекта в крупном жилом массиве – бывшего «Универсама №21».

Предыстория

С осени текущего года у торговой сети «Виталюр» возникли проблемы с ассортиментом и расчётом с поставщиками, — пишет blizko.by. В ноябре 2022 года некоторые поставщики пытались через суд взыскать задолженность. Но в последние дни речь идёт не о временных трудностях, а о продаже торговой сети.

Не первый месяц (в том числе и в Слуцке) покупатели обращают внимание на недостаток товаров в сети «Виталюр». Одни отмечали нехватку молочной продукции, другие — чипсов и мясных полуфабрикатов.

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Тогда, как объясняли «Кур’еру», этого могло быть связано с изменениями в логистике поступления товаров, которые переживали и другие торговые сети. Это связывали то с санкциями, то с изменениями в ценовом регулировании, а, значит, и оформлением документов.

Но, как оказалось, у «Виталюра» была другая ситуация.

В течение года СМИ сообщали, что количество исков к торговой сети возросло. Так, например, «Лидское пиво» подало в суд на принудительный возврат средств на сумму почти 1,3 млн. рублей, а Гродненский мясокомбинат — на 1,4 млн.

О проблемах с оплатой от «Виталюра» сайту blizko.by сообщили и в «Рогачёвском молочноконсервном комбинате» и «Глубокском молочноконсервном комбинате».

Если посмотреть на бухгалтерский баланс за прошлый год, то компания завершила его с чистой прибылью в 4 млн рублей и это после 25 млн убытков в 2020-м. Исходя из отчётности, баланс компании на 31 декабря 2021 года составил 417 945 тысяч рублей.

Магазины «Виталюр» работают в разных городах: 28 магазинов в столице, есть магазины в Борисове, Витебске, Бобруйске, Солигорске, Слуцке, Несвиже и других.

Как сказал на сайте предприятия Виталий Яцук, коммерческий директор «Виталюра», в этом году у «Виталюра» был фокус на Минске. В регионах рассматривали лишь те города, где уже присутствовали.

В игру вступила «Санта»

Несмотря на планы о расширении торговых площадей, сложности ритейла привели к сделке с розничной сетью магазинов и супермаркетов «Санта».

Александр Колесников, генеральный директор ОДО «Виталюр», для газеты «Беларусь сегодня» так прокомментировал происходящее: «Между ОДО «Виталюр» и ООО «Санта Ритейл» достигнуто соглашение по заключению сделки, предусматривающей передачу в аренду всех торговых объектов сети «Виталюр». Целью и условием сделки является полное погашение дебиторской задолженности перед поставщиками. Согласованы ключевые параметры, в том числе объём площадей, которые передаются в аренду. Это 84 торговых объекта. Хочу подчеркнуть, что мы не планируем никаких реорганизационных движений. В рамках текущей сделки юрлица объектов недвижимости, которые передаются в аренду, останутся прежними. Никаких иных субъектов хозяйствования, чтобы избежать требований по задолженности, создаваться не будет. Тем более не рассматриваются никакие вопросы, связанные с ликвидацией либо банкротством.

Таким образом, фактически сделка заключена, но требует времени на юридическое оформление договоренностей.

Для ООО «Санта Ритейл» — это значительное укрупнение бизнеса. Объединение двух компаний фактически приведёт к созданию второго крупнейшего ритейлера на территории страны. Для ОДО «Виталюр» — это возможность преодолеть трудности, которые компания испытывает с текущим оборотным капиталом, и на сто процентов рассчитаться со всеми поставщиками, как в Беларуси, так и за её пределами.

«Универсам №21» в Слуцке

В течение последних четырёх лет «Кур’ер» несколько раз писал о судьбе «Универсам №21», который два года назад выкупил «Виталюр». С февраля 2019 года это здание ликвидированного слуцкого торгового предприятия «Слуцк-Восток» арендовал универмаг «Слуцк». Универмаг вложил свои средства в ремонт и оборудование универсама.

20 января 2021 года «Виталюр» купил это здание на аукционе. И «Слуцк», вложивший свои ресурсы, вынужден был освободить здание. Всё это время универсам практически пустовал и заметные ремонтные работы там не велись.

Весь 2021 и 2022 годы наши читатели не раз обращали внимание на неприглядный внешний вид постройки и запущенность территории посреди крупного жилого массива. Что будет с универсамом №21 — пока не известно.