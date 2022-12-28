Приближается новогодняя ночь и время недельного переедания. Как желудку пережить такую нагрузку? Что советуют специалисты по здоровому образу жизни Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

«Не стоит голодать 31 декабря, и уж тем более пару дней до Нового года устраивать голодовку, — считают специалисты. — Полноценные приемы пищи должны быть всегда: завтрак, обед, ужин, состоящие из белков, ненасыщенных жиров и сложных углеводов. Даже 31 декабря полноценные завтрак и обед должны быть обязательно. Чем более голодными мы сядем за праздничный стол, тем больше и быстрее съедим и тем тяжелее будет нашему желудочно-кишечному тракту будет потом.

Как спланировать меню

Из основных блюд лучше приготовить нежирное мясо, любую рыбу.• Из гарниров лучше выбрать овощи.

Отдавайте предпочтение не майонезным салатам. Лучше салаты из морепродуктов, рыбы, овощей, нежирного мяса, сыра. Замените майонез на смесь из натурального йогурта, горчицы и оливкового масла или сделать домашний майонез.

Закуски делайте из цельнозернового хлеба, овощей, авокадо, творожного сыра, рыбы, икры.

Хорошо, если будет выбор овощей, фруктов, ягод и другой клетчатки.

На столе должна обязательно быть чистая вода.

Как есть и пить без вреда

Соблюдайте правила «одной ложки» и «одной тарелки». Правило «одной ложки»: положить каждого блюда по одной ложке, попробовать и выбрать наиболее вкусное блюдо для вас. Его и есть. Правило «одной тарелки»: положить разные угощения на тарелку, но съесть только одну тарелку, не докладывая

Если не можете обойтись без алкоголя, то выбирайте менее калорийные спиртные напитки: сухое вино, виски. При приеме спиртного следует пить много жидкости, лучше воду.

Старайтесь не пить много разных напитков, как алкогольных, так и безалкогольных и не есть много разных блюд.

Сладкое лучше оставить на утро 1 января.