Приближается новогодняя ночь и время недельного переедания. Как желудку пережить такую нагрузку? Что советуют специалисты по здоровому образу жизни Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.
«Не стоит голодать 31 декабря, и уж тем более пару дней до Нового года устраивать голодовку, — считают специалисты. — Полноценные приемы пищи должны быть всегда: завтрак, обед, ужин, состоящие из белков, ненасыщенных жиров и сложных углеводов. Даже 31 декабря полноценные завтрак и обед должны быть обязательно. Чем более голодными мы сядем за праздничный стол, тем больше и быстрее съедим и тем тяжелее будет нашему желудочно-кишечному тракту будет потом.
Как спланировать меню
- Из основных блюд лучше приготовить нежирное мясо, любую рыбу.• Из гарниров лучше выбрать овощи.
- Отдавайте предпочтение не майонезным салатам. Лучше салаты из морепродуктов, рыбы, овощей, нежирного мяса, сыра. Замените майонез на смесь из натурального йогурта, горчицы и оливкового масла или сделать домашний майонез.
- Закуски делайте из цельнозернового хлеба, овощей, авокадо, творожного сыра, рыбы, икры.
- Хорошо, если будет выбор овощей, фруктов, ягод и другой клетчатки.
- На столе должна обязательно быть чистая вода.
Как есть и пить без вреда
- Соблюдайте правила «одной ложки» и «одной тарелки». Правило «одной ложки»: положить каждого блюда по одной ложке, попробовать и выбрать наиболее вкусное блюдо для вас. Его и есть. Правило «одной тарелки»: положить разные угощения на тарелку, но съесть только одну тарелку, не докладывая
- Если не можете обойтись без алкоголя, то выбирайте менее калорийные спиртные напитки: сухое вино, виски. При приеме спиртного следует пить много жидкости, лучше воду.
- Старайтесь не пить много разных напитков, как алкогольных, так и безалкогольных и не есть много разных блюд.
- Сладкое лучше оставить на утро 1 января.