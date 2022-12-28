Генеральная прокуратура Беларуси вскрыла схему скрытого подкупа медиков иностранными фармацевтическими компаниями с целью их продвижения на белорусском рынке.

Об этом пишет БелТА со ссылкой на сюжет телеканала «Беларусь 1».

По версии прокуратуры, на протяжении трёх лет с практикующими врачами заключались договоры подряда. Обычно — на прочтение лекций, за которые они якобы и получали денежное вознаграждение. Но фактически — за рекомендации своим пациентам использовать определённые препараты.

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Масштабы

Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры, сообщил, что в отношении работников представительств иностранных компаний возбуждено 9 уголовных дел по фактам передачи 62 медицинским работникам незаконных вознаграждений на общую сумму более 400 000 рублей.

Речь пока идёт об иностранных компаниях, лекарства которых поставлялись из Румынии и Швейцарии. «К сожалению, представители иностранных фармкомпаний работали с нашими врачами на всей территории Беларуси», — сказал он.

Как это работало

По схеме подкупа сумма незаконного вознаграждения формировалась исходя из количества приобретённых медикаментов. Фрагменты упаковки с номером партии и датой производства передавали работникам представительства для подтверждения договоренностей.

Проверка по некоторым фактам продолжается, поскольку коммерческими структурами заключено более 1000 подобных договоров на сумму более 1,3 млн рублей.

Минск, Слуцк, Узда

Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела в отношении должностных лиц и работников представительства европейской фармацевтической компании, которым инкриминировано предоставление незаконного вознаграждения.

Согласно материалам дела, подозреваемые подкупали

врачей-травматологов Слуцкой ЦРБ,

Минской областной клинической больницы,

врача-травматолога-ортопеда Узденской ЦРБ.

Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 24 000 рублей.

Какие выводы сделаны

Генеральная прокуратура и Министерство здравоохранения разработают ряд конкретных мер, направленных на недопущение подобных фактов в будущем, — говорится в сюжете.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, заявил, что иностранные компании могут участвовать только в конференциях, которые проходят под эгидой Министерства здравоохранения. И только в вузовских международно-практических конференциях, которые проходят под эгидой вузов и утверждены Министерством здравоохранения.

«Все остальные любые так называемые образовательные мероприятия будут запрещены. Остальные личные контакты будут сведены на нет, пока мы не выработаем, может быть, некие новые кодексы совместно с МВД и Генпрокуратурой», — сказал министр.