Накануне Нового года «Кур’ер» традиционно подводит итоги года уходящего. Мы посмотрели, что нового появилось в Слуцке в 2022-м, что приобрели случчане, а что потеряли. Радует, что приобретений оказалось значительно больше.

1. Что приобрёл Слуцк за год

Новое жильё. Город растёт

В этом году продолжилась застройка микрорайона «Чехова», который расширяется до Магистральной. На улице Борисовца заселили очередную «десятиэтажку-столбик».

Реклама

Начал строиться самый модный микрорайон в границах Магистральной — Ивановского — «Ямполя» — Борисовца. Здесь будет семь домов один другого выше, в середине — несколько спортплощадок, велодорожки и так далее. А автостоянки расположат не во дворах, а снаружи микрорайона, как в новейших жилых комплексах Минска.

В мае в 12-м городке достроили новый пятиэтажный дом (улица Ленина, 282А). Это первая в городе пятиэтажка с лифтами.

Новый микрорайон частной застройки «Заречный» между рекой Случь и Новодворцами к концу года начал обретать облик. Там строится инженерно-транспортная инфраструктура и уже возводятся первые дома.

Спортплощадки

Пожалуй, самая большая заслуга слуцких строителей в этом году в том, что они подарили случчанам несколько отличных спортплощадок, которых подросткам и молодёжи очень не хватало.

Весной закончили реконструкцию спортивной площадки на улице Зелёной. Теперь здесь мягкое искусственное покрытие.

Летом на городском пляже в 11-м городке построили новую спортплощадку с тренажёрами.

новую спортплощадку с тренажёрами. Многофункциональную площадку в микрорайоне «Новодворцы» торжественно открыли в августе.

в августе. Уже почти готова площадка для скейтеров в городском парке. Там осталось только установить оборудование.

Новые сетевые кафе

В 2022 году в ТЦ «Маяк» открылся долгожданный объект общепита KFC. Его появление было предсказано в нашем первоапрельском шутливом обзоре и долго обсуждалось в городе. Сначала ходили слухи, что его сделают там, где раньше была парикмахерская «Фиалка».

В ноябре на месте кафетерия в универмаге «Слуцк» открылся ресторан быстрого питания GUDZONE, где можно съесть бургер, пиццу и другой фастфуд. Кроме того, в Доме быта открылась новая пекарня, специализирующаяся на круассанах.

Украшения

Летом на Аллее Дружбы за ГДК на набережной установили 11 новых скамеек. Их подарили городу местные строительные организации.

Культура

Вышла книга «Еврейский Слуцк — земной и небесный» на русском языке. Издание профинансировал московский юрист Андрей Порфирьев. Книга включает в себя множество историй, рассказанных евреями, которые когда-то жили в нашем городе.

Слуцкий краеведческий музей обновил экспозицию. Теперь там есть зал космоса и настоящий слуцкий пояс.

Новый облик зданий, улиц и мостов

В этом году отремонтировали городской Дом культуры, внутри и снаружи. Фасад освежился, стал цельным, чистым и белым, а в зрительном зале установили новые мягкие кресла.

Слуцкий комбинат хлебопродуктов украсили оригинальными муралами. Судя по отзывам, они случчанам понравились.

Обновился и фасад взрослой поликлиники. Он уже не кирпичный, а частично обшит панелями серого и зелёного цветов. Ремонт продолжается. А перед главным входом в поликлинику ещё летом обновили фонтан, поставили беседки и разбили клумбы.

Старая фильмобаза на улице Ленина, 309 тоже теперь выглядит по-новому. Здание купил с аукциона слуцкий предприниматель и полностью отремонтировал фасад.

Сделали ремонт в магазине «Колосок» в микрорайоне «Чехова».

Улица Магистральная прошла полную реконструкцию и стала четырёхполосной. Асфальт положили на 2-м переулке Якуба Коласа, на улице Жуковского, на 3-м переулке Урицкого.

Улицу Софии Слуцкой расширили. Ожидается, что в следующем году будут перестраивать «Косой» мост на Ленина, и улица Софии Слуцкой станет объездной.

«Чёртов» мост напротив музыкальной школы, который ведёт от Виленской на улицу 8 Марта, полностью перестелили. Он уже не асфальтовый, а дощатый. Настил покрасили красно-коричневой краской. «Конский» мост, который соединяет Красноармейскую и Вечеркевича, отреставрировали. Он больше не перекошенный, а прямой. На мосту, который ведёт от старой маслосырбазы к 1-й гимназии, тоже обновили настил, а спуск к гимназии сделали удобным и даже устроили там пандус.

Магазины

В этом году в Слуцке появилось ещё несколько сетевых магазинов. На улице Ивановского в здании бывшего «Востока» открылась «Копеечка». В этот же день на авторынке заработал второй в Слуцке супермаркет низких цен «Светофор».

Новые пункты выдачи Wildberries появились в 11-м городке и в центре города — через дорогу напротив универмага «Слуцк». Также в 11-м городке возле мини-рынка открылся сетевой магазин «Умный выбор».

Магазин «Кніжны свет» стал магазином «ОКТ». Среди других товаров там по-прежнему можно найти и книги. А напротив «Колоска» вместо «Чеховского» открылся павильон «Вкусно-2».

2. Что потерял Слуцк

Магазины и общепит

Украинский торговый дом «Вацак», который располагался в здании напротив городского парка в Слуцке, после 24 февраля закрыл свой магазин.

магазин. Старейший в городе рыбный магазин «Санта & Кэш», что в 12-м городке, перестал работать весной.

весной. В универмаге «Слуцк» закрылся кафетерий, на месте которого теперь GUDZONE.

3. Что изменилось

Слуцкий комбинат хлебопродуктов перешёл в доверительное управление агрокомбинату «Дзержинский». С предприятия ушёл директор — случчанин Андрей Лесун, а управлять КХП назначили Сергея Бараулю, до этого работавшего в Дзержинском районе.

А ещё все сельские магазины Слуцкого района перешли в аренду Копыльскому и Любанскому райпо. У нашего рынка ОПС остались автолавки.