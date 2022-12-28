Отец и дочь не разговаривают больше года и не замечают друг друга, хотя живут в одном доме. Почему близкие люди не могут примириться, разбиралась слуцкий психолог Марина Чижик.

«Нам с мужем уже за пятьдесят. Вроде и дети выросли, и внуки есть, а душевного комфорта нет и покоя тоже, а всё из-за неприязни мужа к одной из дочерей, — рассказала Жанна, жительница Солигорска. — Когда смотрю со стороны на свою жизнь, кажется что многие могли бы позавидовать: трое детей, все здоровы, мы с мужем постоянно работаем, есть достаток, большой дом.

Причина конфликта

Как говорится, детей вырастили, выучили, — у всех высшее образование. Старшему сыну 30, а двум дочерям-двойняшкам по 28 лет. Сын женат, у него двое деток. Живут дружно, есть и своя квартира и постоянная работа. Также всё хорошо и у одной дочери: и муж есть, и ребёнок недавно родился. А вот у её сестры ничего не складывается. Получила образование педагога, но, отработав, сразу ушла из школы. И с тех пор постоянно меняет работу. Не успев устроится, уже недовольна, и сразу уходит. Живёт-то она с нами, поэтому всё на виду.

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Работать педагогом она сразу не хотела, просто в этот вуз поступить было легче. Потом пошла продавцом в магазин одежды, потом — на рынок, потом — в сетевой маркетинг, влезла в долги. Любит вечеринки, чтобы в жизни была не только работа, но и время на себя. Все свои развлечения, правда, оплачивает сама, покупает и домой продукты.

«Умерли друг для друга»

Отец сначала ругался с ней из-за её такой беспутной, по его меркам, жизни, что семью не сохранила, детей не родила. Требовал, чтобы нашла постоянную работу, прекратила бегать по танцулькам. А сейчас они просто не замечают друг друга, хуже, чем чужие, даже не здороваются, как будто умерли друг для друга. Муж мне говорит, что она позорит семью ведь кроме неё, у нас всё было бы «идеально». Это так угнетает! Я пыталась говорить с мужем, но у него один ответ: «Она должна жить, как положено!». А она считает, что живёт, как живёт, и отец не должен лезть.

Я не знаю, кто прав, кто виноват, но про этот конфликт знает вся родня, даже друзья семьи, это сложно скрыть. Я очень хочу, чтобы они помирились и принимали друг друга такими, как есть».

Принять таким, как есть

«Запрос женщины одновременно и прост, и сложен. Но фактически она сама даёт главный ответ на свой вопрос: нужно принимать друг друга такими, как есть, — считатет слуцкий психолог Марина Чижик. — Изменить мнение авторитарного отца, который считает, что у всех всё должно развиваться по классическому сценарию (учёба — женитьба — работа по профессии), практически невозможно. Заставить дочь работать там, где она не хочет, или терпеть нелюбимого мужа — сложно, да и нужно ли?

Женщина выступает в роли спасателя отношений близких ей людей, ведь они оба ей дороги. Дочь не согласна с отцом, что не даёт ей самостоятельного выбора, а заставляет жить по выбранному им шаблону. У неё нет права на ошибку (развод, смена работы). Отец злится на дочь, что не воплощает сценарий его мечты. Но одновременно злится и на себя, что где-то он просчитался, неправильно воспитал, и теперь это видно всем, по его мнению. А кроме того, родители слишком ориентированы на мнение окружающих, что мешает им самим принять образ жизни дочери».

Что можно сделать