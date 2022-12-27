Встречались с эндокринологом и психологами, проводили арт-вечеринки, учились ораторскому искусству и позитивному мышлению, перенимали опыт продавцов Wildberries и Ozon, разговаривали с экспертом об изменениях в налогах-2023.

А ещё опубликовали десятки статей на темы, которые волнуют женщин в Слуцке и в целом в Беларуси. Это краткое содержание того, что сделала «Лампа» в уходящем году.

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Вектор первый

«Лампа» — это женский проект, который с 2019 года занимается тем… Нет, не так… Десятки случчанок при помощи «Лампы» сами организуют свой досуг, получают новые знания и опыт в тех сферах, в которых в одиночку они бы никогда не решились получить. Сами раскрывают себя с новых сторон и помогают друг другу решать проблемы…

2022-й не стал исключением. Даже больше. Хороший пример «Лампы» вдохновил и других случчанок делать что-то похожее, перенимать опыт или даже подражать ему. Это тоже радует, ведь ещё больше женщин не будут ждать, когда кто-то сделает что-либо за них.Своим примером вдохновлять других делать что-то своё — это тоже часть работы «Лампы».

За 2022 год женский проект «Лампа» помог десяткам случчанок не только просто организовать свой досуг, сфотографироваться, выложить фото в Instagram и на этом забыть про мероприятие. «Лампа» — это прежде всего история про пользу. Например?

Вот ремесленницам, ИП и самозанятым ничего не понятно, что будет с налогами и как им строить планы на будущее. «Лампа» пригласила известного белорусского эксперта из этой сферы, и та рассказала всё просто и понятно.

Вы чувствуете, что у вас что-то не так с эмоциями? Арт-вечеринки, нейрографика и психолог помогали участницам дать выход эмоциям, найти пути решения своих бытовых, эмоциональных проблем.

Вот как отозвалась о результатах одной из таких встреч случчанка Юлия Петрович: «Печально узнать о личных границах в 40 лет. Но лучше поздно, чем никогда! Оказывается, можно не общаться с тем, с кем ты не хочешь общаться. Можно принимать в свой дом только тех, кого тебе приятно угостить чашечкой кофе. Это можно сделать, не чувствуя угрызений совести и в то же время не обижая другого человека… Как только я это осознала и стала применять в жизнь, большинство, процен­тов 90 «людей-прилипал», от меня откололось… Страдала ли я? Нет! Нет! И ещё раз нет! Не страшно и не больно, а только ощущение лёгкости и радости, что больше ты не удобная, а настоящая».

Вектор второй

Журналисты «Кур’ера» (да, «Лампа» — это часть нашего издания) мало пишут для сайта «Лампы». Абсолютное большинство статей для lampa.kurjer.info на волонтёрских началах пишут сами читательницы на темы, которые их волнуют. В этом году у нас был 31 автор. Они подготовили более 200 материалов.

Кто они, эти авторы? Это учителя, психологи, работники сферы красоты, мамы в декретном отпуске, бухгалтеры, фитнес-тренеры, женщины, которые занимаются бизнесом.

О чём они писали? Названия рубрик говорят сами за себя: «Считать», «Говорить», «Любить», «Знать», «Вдохновлять», «Открывать».

В их статьях много эмоций и много актуальных тем, которые для такого новостного издания, как «Кур’ер», вроде бы и не новость. Но эти темы являются большой и важной частью жизни тысяч случчанок. Воспитание детей, отношения с близкими, красота и здоровье… Любая женщина продолжит этот список. Всё это за год звучало в «Лампе» и находило отклик у читательниц.

Многие темы были и журналистские, помогающие найти ответы на вопросы. Как в наших условиях сэкономить семейный бюджет? Как героиня публикации умудряется найти заработок, который и душу радует, и греет кошелёк? Всё это — «Лампа» в 2022 году.

Мужской взгляд

Так в чём, собственно, состоит мужской взгляд на «Лампу»? По представлениям совсем небольшой части мужчин Слуцка, это какая-то секта женщин, которые увлекаются какими-то своими непонятными делами.

Но если отбросить маргинальные версии, то всё проще. «Лампа» — это ещё один канал связи между мужчинами и женщинами, который избавляет нас от предубеждений, недопониманий и открывает новые, не такие «мужские» пути решения жизненных и житейских вопросов. Вопросов, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день. Оставайтесь с «Лампой» и в 2023-м.