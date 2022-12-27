Последняя неделя перед Новым годом. Внимание случчан переключилось на предновогодние хлопоты. С редакцией они делились мнением о праздничных мероприятиях, внешнем убранстве улиц и домов, хотя не обошлось и без жалоб на обледенелые тротуары. Кроме того, рассказали о проблеме с закрытием сельских клубов.

Взрослым тоже нужен праздник

«В последнее время часто вижу на улицах города хмурых и грустных людей, — написала нам читательница Наталья, которая побывала в воскресенье на праздничных мероприятиях. — А вчера улыбались и дети, и взрослые. Наверное, так устроен человек, что накануне Нового года и Рождества ему обязательно нужно оказаться в сказке. Хорошо, что организаторы праздников в Слуцке не забывают о детях, — большинство аттракционов, развлечений устраивают для них. Но и взрослым иногда полезно забыть о работе, домашних делах, устраивать для себя праздник, перезагрузку, как сейчас говорят».

Ёлочка у подъезда

Случчанин Александр прислал сообщение и фото, как жильцы одного из подъездов дома по ул. Социалистическая, 170 А сами украсили территорию. Они повесили во дворе новогодние украшения: здесь две ёлочки, кролик и даже китайские фонарики.

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Мост почистили

В четверг, 22 декабря, читатели через группу «Кур’ера» в ВК (vk.com/kurjer) сначала сообщили, что ступеньки и сам мост, ведущий в гимназию No1, обледенел и не почищен. За слоем снега и льда ступенек почти не было видно. А позднее, в тот же день, написали, что всё уже почищено.

Просьба убирать за животными

Читательница «Кур’ера» написала в нашу группу в «Одноклассиках». Она возмущается, что владельцы собак не убирают за животными: «Сумели завести, а убирать за ними кто должен? Дети идут в школу и обратно страшно пройти. Только одни фекалии на обувь. Кто за этими животными должен убирать?»

Про сельские клубы

Случчанин Михаил Тарасевич написал в редакцию о том, какую позитивную роль играли в жизни сельчан клубы. Он отметил, что и сейчас жители деревни Рабак готовы участвовать в ремонте своего клуба.

«В Сорогах работники культуры ютятся в здании бывшего КБО, хотя прекрасное здание Дома культуры закрыто, — написал случчанин. – В Старом Гудкове тоже закрыто хорошее здание клуба, построенное силами колхоза «Победа». Там велась работа, проходили мероприятия. Я в 70-е годы работал в этом клубе, собрал около полусотни фотографий и сведений о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, сделал стенды. Сейчас ничего этого нет. На каких традициях будем воспитывать новое поколение?»

«Главное – слышать друг друга»

Читательница Елена написала в форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info: «У вас часто спрашивают о семейных отношениях. Любые отношения — это огромный труд обоих людей. Бывает всё в семье, и у нас было много чего: 10 лет были вместе, потом поженились, родился ребёнок, стали ругаться, был кошмар. Прожили 3 года, развелись и до сих пор вместе. Живём отдельно от родителей, родители помогали с ребёнком, оба работали. Когда дошло до развода, у меня были свои претензии, у него — свои. Секрет хороших отношений — это не только чистая до блеска квартира, еда в холодильнике, ухоженная женщина и хорошо зарабатывающий муж. Хорошую семью нужно строить и эмоциями, и разговорами, а главное — слышать друг друга».

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