В Беларуси планируют сократить перечень видов деятельности ремесленников, сообщил Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси, передаёт Sputnik.

Пока неизвестно, какие именно виды уберут. Ясно, что для ремесленников оставят два варианта — новый налог на профдоход или старый сбор. Но начиная с 1 июля 2023 года сбор можно будет платить, если местные власти решат, что конкретный вид деятельности считается ремесленным.

То есть, если кого-то перестанут считать ремесленником в конкретном городе или районе, ему нужно будет перейти на налог на профдоход.

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Скринников пояснил причины такого решения тем, что в стране по факту намного меньше реальных ремесленников, чем зарегистрированных.

«Чтобы не было вот этих злоупотреблений и налоговых манипуляций на предмет того, что люди регистрируются ремесленниками в целях избежания иных налоговых или социальных последствий», — сказал замминистра.

Ремесленный сбор в следующем году будут платить немного иначе. С 1 января надо платить не годовую сумму в 60 рублей, а вносить 6 рублей в месяц.

Новшества ждут и агроусадьбы. Они будут платить по 37 рублей в месяц, если не перейдут на новый налог на профдоход. Но выбора не будет, если местные власти не дали специального разрешения. Тогда останется только второй вариант.