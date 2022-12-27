Повысятся цены на некоторые свои услуги в ГАИ. Дороже, например, станет оформление договора купли-продажи, мены и дарения специалистом регистрационного отделения Госавтоинспекции, сообщает «Спутник».

Тарифы на некоторые услуги ГАИ вырастут с 1 января 2023 года, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Так, в частности, курсантам при повторной сдаче практического экзамена в ГАИ учебное транспортное средство (легковое авто, грузовик или автобус) будут предоставляться уже не за 36 рублей, как раньше, а за 40. Аренда мотоцикла для повторной сдачи экзамена будет стоить 20 рублей. Предоставление автодрома для обучения вождению — 7 рублей.

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Дороже также станет составление договора купли-продажи, мены и дарения специалистом регистрационного отделения Госавтоинспекции. Как вырастут цены, в ГАИ пока не уточнили.

Кроме того, подорожает услуга по выдаче справки о наличии водительского удостоверения. Обычно этот документ нужен для получения новой категории прав или для плановой замены в/у в связи с окончанием срока действия старого удостоверения (раз в 10 лет). Сейчас эта услуга стоит 15 рублей.

Вероятно, что новые тарифы услуг ГАИ будут пересчитаны в связи с ожидаемым изменением базовой величины в Беларуси с 1 января. Сейчас одна «базовая» составляет 32 рубля.