Сейчас мы с особым вниманием вспоминаем боевые эпизоды и подвигами простых советских солдат, которых немало было на Случчине в годы Великой Отечественной войны. Выпущены книги «Память», но жаль, мы поздно спохватились, — ушли из жизни те, кто мог то-то рассказать.

В пятидесятых годах у шоссе и перекрёстка на Новый Гудков находилась могила погибших лётчиков Тушканова и Кардашова. На табличке было что-то ещё написано, но этого я уже не помню. Позже останки героев перезахоронили в братской могиле рядом на Гудковских кладбищах.

О гибели лётчиков

В районе Нового Гудкова и аэродрома было много падающих самолётов. Самолёт Тушканова и Кардашёва был подбит уже после освобождения Слуцкого района. Тогда лётная часть снова базировалась у Нового Гудкова. Житель Старого Гудкова Жора Кастюкевич рассказывал мне, как видел горящий самолёт, низко перелетающий Уреческую «гравийку». Он пролетел над придорожными деревьями и даже приземлился на шасси. К самолёту с Нового Гудкова прибежали подростки: Владимир Куклицкий и Михаил Гутковский. Они вытащили обгоревших лётчиков Тушканова и Кардошова, но те были уже мертвы.

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Самолёт приземлился на крышу

Было, что Владимир Кузмич пытался спасти ещё один экипаж горящего самолёта за деревней Новый Гудков. Один из лётчиков был родом откуда-то с Прибалтики. Много лет тому жена погибшего и дочь приезжали к Куклицкому. Жаль, что про это узнал слишком поздно, и ушли из жизни те, кто мог хотя бы что-то рассказать.

В 1994 году, рассказывал житель Нового Гудково В.Д. Ивашкевич, зацепившись за липу, самолёт приземлился прямо на крышу их дома. Он был без топлива, но с бомбами, они не взорвались. Техники с аэродрома сняли бомбы, а повреждённый самолёт распилили. Крышу тоже починили. Это, наверно редкий случай, когда лётчики остались живы.

За нашими огородами, рассказывала мама, врезался в землю и взорвался самолёт. От взрыва в близлежащих домах повылетали стёкла. Всё тот же Куклицкий говорил, что фамилии экипажа были известны.

На краю леса, в конце лётного поля ещё сохранилось углубление — воронка от упавшего самолёта. Свидетелем падения была жительница Нового Гутково Соффа Братковская Соффа (живёт в Минске).

P.S.: Когда в 1955 году аэродром у деревни Новый Гудков закрыли, колхозники начали небольшими площадями распахивать аэродром. Житель тогдашнего колхоза «Победа» Бронислав Аниславский начал выступать против распахивания. Говорил, что может пригодится. За добрые намерения Аниславского арестовали, и он отсидел три-четыре года. После этого жил в Старом Гудкове в небольшом домике. В тракторной мастерской грел воду для тракторов и, когда мы, механизаторы, благодарили «дядю Бо» за это, он молчал. Было такое время, когда можно было сказать неосторожное слово и поплатиться за это.

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