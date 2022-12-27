Какой будет погода в Слуцке на Новый год

Судя по данным* на сайте Белгидромета, днём и вечером 31 декабря в Слуцке прогнозируют +3, в новогоднюю ночь +5 и дождь. С утра и до вечера будет стабильные +6, без осадков.

Все эти дни ветер будет несильный – в пределах 4-6 м/с. На второй выходной день, понедельник, 2 января прогнозируют такую же тёплую погоду. Ближе к дате Белгидромет опубликует более уточнённый численный прогноз.

* В разделе «Численный прогноз» представлены результаты работы автоматизированной системы численного прогнозирования погоды Белгидромета. Расчетные значения метеорологических элементов не являются официальным прогнозом Белгидромета и могут отличаться от прогноза синоптика. Расчетные значения метеорологических элементов носят консультативный характер и не могут использоваться в качестве официального источника данных о погоде при планировании мероприятий, связанных с любым риском.