На какие деньги можно встретить Новый год сейчас и 11 лет назад. Сравнила зарплаты

Нашла старую статью «Кур’ера» про то, как бюджетно встретить Новый год. Страшно подумать, но 100 000 рублей в 2011 году – это 10 рублей сейчас.

Но давайте прикинем в нынешних цифрах с учётом деноминации, девальвации, инфляции и всего остального.

В 2011 году средняя зарплата по Беларуси была 141 рубль (считаю в деноминированных). 10 рублей тогда – это 7% зарплаты.

Сейчас средняя зарплата по Беларуси 1648 рублей. 7% зарплаты – это 115,36 рублей (до вычета налогов и прочих платежей).

Как бюджетно накрыть новогодний стол на 100 рублей? Что купить, какие есть рецепты что приготовить? Если честно, 100 рублей — это не 7%, а 1/7 моей зарплаты.

Почитайте ту старую статью, там есть интересные рецепты: Как накрыть новогодний стол на 100 тысяч рублей.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».