Мир знает немало историй, когда кошки выбирают странное место жительства. В Японии кот был даже начальником железнодорожной станции, а в знаменитом музее Эрмитаж живёт не один хвостатый, и есть специальный праздник — День эрмитажных котов. К чему я всё это пишу?

Дело в том, что в Слуцке есть уникальный кот-танкист. Местом жительства он выбрал танк, который стоит на постаменте в 11 городке. Тому, что кот живёт в этой стальной махине, поражаются все местные жители. Наверно, у него такой же стойкий характер и храбрость! Ни проливные осенние дожди и ветер, ни снег и метели не заставили его перебраться в более тёплое место. В непогоду и на ночь кот ныряет под танк и залазит внутрь.

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А обычно он гуляет по дорожкам сквера. Очень ласковый, спокойный, — подходит подставляет голову, чтобы погладили. Собак, которых пробегает немало, не боится.

Его историю рассказала женщина, которая подкармливает скитальца. Появился он тут в конце лета, кто-то просто выкинул маленького котёнка под дерево. Пока было тепло, он сидел под берёзой, сделал такое гнёздышко-лежанку. По словам местной жительницы, ему пытались найти настоящий тёплый дом, но пока не нашли…

Хочется, чтобы в Новый год для кота стал подарком новый тёплый дом! А, возможно, что какой-то бывший танкист, которых в Слуцке живёт немало, захочет забрать домой друга-танкиста с таким стойким и смелым характером, а главное — верного стальной боевой машине.

От редакции: Кстати, еще в октябре случчанка Ирина присылала нам фото этого необычного кота-танкиста. Но никто из нас не мог подумать, что и зимой, в холода, котик останется в танке. Ведь обычно эти домашние животные ищут тёплое место. И очень надеемся, что это достойное животное найдёт свой дом и добрых хозяев.

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