Накануне наступающего 2023 года — года Чёрного Водяного Кролика (Кота) — «Кур’ер» решил узнать, какие красивые коты и кролики живут у нас в регионе.

Чтобы принять участие в конкурсе, вышлите фотографию вашего красавца на электронный адрес vika@kurjer.info, Viber 8 033 318 99 30, в группу во «ВКонтакте» до 29 декабря.

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В пятницу, 30 декабря, редакция выберет победителя и вручит ему новогодний подарок.

Похожий конкурс мы проводили в 2017 году. Он назывался «Первый петух на деревне». Посмотрите, кто стал победителем.