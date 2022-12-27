Чем нам запомнится ЧМ по футболу в Катаре. Топ-10 фактов

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходил чемпионат мира по футболу, победителем которого в третий раз в своей истории стала сборная Аргентины, которая была сильнее Франции в серии послематчевых пенальти – 4:2.

В этом материале речь пойдёт о том, чем чемпионат мира запомнится всем болельщикам, поговорим о положительных и отрицательных моментах.

1. Чемпионат полный сенсаций

Сборная Аргентины резонансно начала своё выступление на чемпионате мира, сенсационно проиграв в первом туре аутсайдеру чемпионата сборной Саудовской Аравии со счётом 1:2. Похожее в современном футболе случалось лишь в 2010 году, когда Испания (так же будущий чемпион) проиграла сборной Швейцарии 0:1.

Помимо этого отметим невыход сборной Германии и сборной Бельгии из группы, поражение Бразилии в 1/4 финала в матче против хорватов, полное фиаско от Дании. И конечно же тут не обойдётся без взлёта сборной Марокко, которая впервые пробилась в полуфинал среди стран Африки и Ближнего Востока.

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2. Противостояние футбольных эпох в финале

Сейчас мы говорим о противостоянии Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, когда у одного легендарного игрока наблюдается пик карьеры, а у другого – закат. Речь даже не столько о самом финале, а о гонке бомбардиров, которая началась с первого тура чемпионата мира, эпилог которой мы увидели в последнем матче. По итогу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив 8 голов (в т.ч. хет-трик в финале), опередив своего соперника на один мяч. Лео Месси же заслуженно стал чемпионом мира и лучшим игроком турнира в свои 35 лет.

Помимо этого Месси как будто заново родился на турнире: он очень много созидал для своей команды, либо забивал голы сам в переломный момент матча. Причём он играл результативно вне зависимости от того чем занимались соперники: закрывали его персонально, ставили «автобус» или оставляли 1 на 1 с вратарём при назначении одиннадцатиметрового удара. Во всех компонентах Месси был безупречен.

3. Новая глава в развитии ТОП-сборных

После чемпионата мира многих топ-сборных ждёт перестройка. Например, расположение сборной Испании покинул главный тренер Луис Энрике, та же история произошла и в сборной Бразилии. У сборной Бельгии помимо тренера скорее всего уйдёт целый ряд ключевых игроков-ветеранов и, если повезёт, на ЧМ-2026 года мы увидим абсолютно новую сборную, которая пройдёт процесс омолаживания. Так же новые тренеры будут у сборной Ганы, Южной Кореи и Мексики.

4. Яркая игра вратарей

В этом пункте мы отметим игру вратаря сборной Польши Войцеха Щесного, который затащил свою сборную в плей-офф, совершив 25 сейвов (это больше, чем сделал любой другой вратарь турнира. Среди этого есть отраженный удар с пенальти от Лео Месси).

Так же можно отметить игру хорватского вратаря Ливаковича, аргентинца Мартинеса и марокканца Яссина Буну.

5. Самый результативный чемпионат мира и самая результативная ничья в финале

На чемпионате мира в целом было забито 172 мяча (2,69 за игру), что является рекордом, при условии, что мы увидели семь матчей без голов. Основными сборными, которые отличились, были Англия, Португалия, Франция и Аргентина. В сумме они забили 54 гола. Так же отметим, что мы увидели самую результативную ничью в финале (2:2 основное время и 3:3 после овертаймов).

6. Низкое качество судейства с ошибками в эпоху VAR

Приведём самый яркий пример. В начале календарного года в Кубке африканских наций в матче между сборными Туниса и Мали главный судья дважды дал преждевременный финальный свисток: на 86-ой минуте матча и на 89 минуте и 47 секунде. По-хорошему после такого решения такого арбитра нужно было «прописать» в низших дивизионах, однако он получил назначение на матчи чемпионата мира в Катаре и был полевым рефери на матче Бельгия – Канада (1:0).

Так же на чемпионате мира фиксировались «липовые оффсайды», когда рука нападающего находилась в положении «вне игры», а корпус – нет. Это при условии, что гол рукой и без того не был бы засчитан. И об этом заходит речь в эпоху видеоповторов VAR.

Назначение пенальти в спорные моменты матча. Когда Роналду или Месси срубали в штрафной площади – можно было смело рассчитывать на одиннадцатиметровый удар. Но когда это касалось игроков чуть менее звёздного калибра вроде Дарвина Нуньеса (Уругвай), то подобный спорный эпизод был просто заигран.

Так же впервые команды начали судить женщины-арбитры. Стефани Фраппар (Франция) судила игру между сборной Германии и Коста-Рикой (4:2) и отработала лучше некоторых судей-мужчин.

7. Организация чемпионата и проведение его зимой

В то время, когда в топ-чемпионатах был разгар сезона – в Катаре начался чемпионат мира. Перед национальным чемпионатом с командой всегда проводится колоссальная работа: игроков готовят физически, тренерский штаб пытается всеми силами сохранить и преувеличить форму футболистов, чтобы никто из игроков не просел и не потерял форму. Большая работа проделывается с начала сезона, а сейчас посреди чемпионата ждал мундиаль, после которого некоторые топ-клубы могут недосчитаться своих лидеров по причине травм. Но это очевидный момент.

У сборных выявилась и другая проблема – сложные погодные условия и система кондиционеров в Катаре (которая одномоментно выкосила целый ряд футболистов сборной Испании перед матчем с Коста-Рикой). Так же была выявлена проблема с проживанием болельщиков, т.к. цены на жильё резко взлетели в 10 раз от обычного ценника и многим приходилось ехать даже в другую страну, там ночевать и возвращаться на следующий день в Катар.

8. Пивной скандал и нарушение прав человека

Локальных скандалов на чемпионате мира хватало, поговорим о самих громких. Катар та страна, где запрещено распитие спиртных напитков. Однако власти одобрили решение продавать пиво в фан-зонах на стадионах. Время шло к мундиалю, на склады Катара начали завозить пенный напиток и в последний момент, буквально перед первым матчем чемпионата… все свернулось. Власти заявили об обратном решении в то время, когда уже были подписаны многомиллионные договора. В это же время в VIP-ложах стадиона алкоголь без проблем предоставлялся зрителям. Ох уж эти двойные стандарты… Однако зрители нашли выход из ситуации и заливали спиртное в обычные баночки из-под колы и даже… в бинокли!

Нарушение прав человека и смерть рабочих при подготовке к мундиалю. По подсчётам газеты «The Guardian», за время подготовки к чемпионату мира в Катаре скончалось более 6,5 тыс. мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей и других объектов.

9. Интересные решения при постройке стадионов

Стадион «974» принял 7 матчей чемпионата. Примечателен он тем, что при строительстве стадиона было использовано 974 транспортных контейнера, в память о промышленном прошлом этого участка набережной. Название стадиона и количество этих контейнеров совпадает с международным телефонным кодом страны. После проведения игр и чемпионата в целом запланировано разобрать стадион и передать контейнеры и зрительские сиденья в помощь развивающимся странам.

10. Завершим наш топ «лишними» семью матчами

Мы сейчас не о тех семи встречах, которые были сыграны со счётом 0:0, а о суммарном количестве минут, которые были компенсированы к играм. Если ранее максимальным количеством добавленного времени считалось, если судья добавлял более 6-8 минут, то на этом чемпионате это стало обычным явлением. А в матче Англия – Иран было добавлено суммарно 27 минут к матчу.

Отметим, что за все игры чемпионата мира судьи добавили 709 минут, что равняется семи полноценным матчам, даже почти восьми.