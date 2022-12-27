Изменения затронут как повышение абонентской платы, так и мобильного интернета для физических и юридических лиц, пишет «Спутник».

Операторы сотовой связи МТС и А1 поднимают цены на свои услуги, об этом говорится на сайтах провайдеров.

МТС изначально хотел повысить плату с 26 декабря, но потом перенёс срок на 31 декабря. В среднем цены абонентской платы по тарифным планам для корпоративных абонентов и абонентов массового рынка поднимутся до 5%. Услуги фиксированного интернета — на 5,5%.

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Повышать стоимость в компании не будут в социальных тарифных планах. Речь идёт он «Близком», «Особом», «Детском», также рост цен на услуги не затронет голосовые вызововы, «Открытый интернет» и SMS-сообщения.

В МТС повышение цен объяснили «развитием инфраструктуры сети, в том числе 4G».

С обновленными ценами на тарифные планы можно ознакомиться здесь.

А1 также с 31 декабря меняет условия оказания услуг на некоторых тарифных планах. В компании отметили, что делается это «при условии согласования регулятором».

В частности, увеличится размер абонплат, цена интернета, израсходованного сверх объёма, который был включен в абонентскую плату, вызовов, а также SMS и MMS.

Полный список изменений можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что в текущем году А1 и МТС уже поднимали цены на свои тарифы.