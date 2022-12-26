Как прошли танцы для взрослых в Молодёжном центре Слуцка. Фото

Вечер танцев для взрослых «В Новый год без забот» прошёл в воскресенье, 25 декабря, в Молодёжном центре.Здесь собрались не только жители Слуцка, но приехали и солигорчане. «Атмосфера душевная, прямо домашняя, — говорили участники вечера. — Прекрасный ведущий и музыка не даёт сидеть на месте».

В зале были организованы не только танцы и игры, конкурсы, но и предусмотрены места для отдыха за столиками.

Реклама

«Музыка, танцы — это жизнь!»

Светлана и Валентина танцуют фолкданс. «Мирного неба и здоровья! — желают они случчанам в Новом году и добавляют: «Музыка, танцы — это наша жизнь, чтобы чувствовать радость жизни и ноги не болели!»

«Не сидеть дома!»

У Анны восемь внуков. «Но в жизни должно быть время для собственного удовольствия, считает она. Не стоит сидеть дома!»

«Новый год — это сказка!»

Лариса и Светлана довольны, как проводят время и радуются в ожидании праздника. «Новый год — это сказка, когда исполнятся все желания и заветные мечты», — говорят они.

«Атмосфера душевная!»

Гости из Солигорска поделились впечатлениями: «Праздник очень понравился! замечательные артисты, хорошо поют. Люди нарядные, атмосфера душевная, все улыбаются, зал красивый! с удовольствием приезжаем, танцплощадка хорошая — места много!»

Если вы стали участниками интересного события, пишите и присылайте фото в редакцию на эл. почту: info@kurjer.info, или пишите нам через Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.