Приятно осознавать, что газета «Кур’ер» была и остаётся востребо­ванной и популярной среди жителей региона. Однако сегодня редакция газеты (как и другие медиаресурсы) пережи­вает непростые времена. Хоть и надеемся, что преодолеем все трудности, но к помощи читателей хотим прибегнуть.

Для того, чтобы «Кур’ер» развивался и дальше, нужно, чтобы вы, дорогие наши читатели, поддержали издание. Мы просим оформить подписку на печатную газету, а также рассказывать о нас новым людям, предлагать им выписывать «Кур’ер». У каждого ведь есть родственники, друзья, дети, родители, единомышленники.

А если у вас есть возможность, мы про­сим вас подарить подписку самым слабым и незащищённым — многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам.

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В это непростое время солидарность — наша сила! А главная стратегия — преодолевать трудности вместе, поддерживая друг друга. Вместе мы сделаем больше!

Подпишитесь на «Кур’ер» — поддержите коллектив редакции. А мы, в свою очередь, постараемся, как и прежде, делать газету полезной и интересной для каждого из вас.

Кстати, всем подписчикам на печат­ную газету предоставляются скидки при подаче частных объявлений, поздравлений, благодарностей, при пользовании нашими дополнительными услугами, например, ксерокопированием. Для этого всего лишь надо предъявить подписной купон.

Семь причин подписаться на «Кур’ер»

«Кур’ер» пишет о жизни в регионе: о вашей деревне, вашей улице, ваших соседях, друзьях и близких, о вашем коллективе. Каждый номер газеты — это встречи с интересными людьми региона. По нашим приблизительным подсчётам, за год героями материалов стали не менее 300 человек. А ещё «Кур’ер» съездил в 50 деревень региона, сделал репортажи оттуда и короткие интервью с жителями. «Кур’ер» старается быть сторон­ником непред­взятой пода­чи объективной и опе­ративной инфор­мации, реально помогает людям озвучивать и решать местные проблемы. Благодаря газете в уходящем году было обращено внимание на многие из них, и, надо отдать должное, ответственные испол­нители откликнулись и ряд вопросов опера­тивно решили или да­вали необходимые компетентные коммен­тарии (об этом вы про­читаете в ближайших номерах). «Кур’ер» — это ещё и консуль­тант. С помощью экспертов и специалистов в разных сферах мы разъясняем и даём ответы на ваши вопросы. В каждом номере газеты мы публиковали от 3 до 5 разъяснитель­ных материалов. Это значит, что наши читатели получили не менее 200 консультаций по разным вопросам. «Кур’ер» — это сильный канал обратной связи, общественного самовыражения и конструктивного общения. На интернет-площадках газеты наши читатели комментируют, высказываются, общаются, спорят и находят консенсус. Надо признать, что наша читательская аудитория научилась это делать без всякой агрессии и очень уважительно к полярным мнениям, с пониманием относясь и к сегодняшним трудностям тех, кто отвечает за тот или иной вопрос в налаживании жизни местного сообщества — это дорогого стоит. Самые интересные комментарии публикуются в газете. «Кур’ер» — возможность для творчества наших читателей: общественных корреспондентов и любителей фотографировать. Рубрика «Народные новости» стала самой читаемой и комментируемой по итогам уходящего года. В каждом номере газеты в среднем мы публиковали 3-4 народные новости. А некоторые из них стали поводом для редакционных материалов. «Кур’ер» — ваш рекламный агент, помощ­ник в бизнесе и домашних делах. С помощью газеты можно купить/продать товары и услуги, личные вещи, сориентироваться на рынке труда, поздравить именинника. Кроме этого, редакция оказывает дополнительные услуги: ксерокопирование, набор и распечатка текста (заявлений и других документов), фотопечать. Подписчикам на газету — со скидкой! «Кур’ер» — это ещё и справоч­ная информа­ция: свежие расписания транспорта, режимы работы поликлиник и различных служб, информирование об изменениях. Наш читатель всегда в курсе!

Как оформить подписку

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

Сделав заявку на оформление подписки почтальоном на дому по телефону (801795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете выписать газету (в списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»).

При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты «Кур’ер» по адресу: Слуцк, ул.Ленина, 128-4, в будние дни с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов).

Стоимость подписки в первом полугодии 2023 года: